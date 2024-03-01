ВОЙНА В Украине Внутрішій аудит: У Міноборони України провели ще дві інспекції переданої США зброї

2024-03-01 09:29

Представники Служби внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, Збройних сил України та американські інспектори провели ще дві спільні інспекції зброї, переданої американськими партнерами.

"Безпосередньо в місцях зберігання зброї вони перевірили ключові параметри: відповідність серійним номерам, технічний стан, умови належного зберігання озброєння (безпека та охорона)", - повідомляється на сайті українського оборонного відомства.

За даними Міноборони, загалом від початку 2024 року проведено вже три командні інспекції - за Планом спільних фізичних перевірок, узгодженим сторонами раніше. Під час моніторингу зауважень з боку американської сторони не було, наголосили у відомстві.

 

 

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