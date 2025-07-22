Життя СБУ розпочала комплексну перевірку щодо дотримання законодавства про держтаємницю у САП

2025-07-22 10:26

Служба безпеки України розпочала комплексну перевірку щодо дотримання законодавства про державну таємницю у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), повідомила  спецслужба. 

Вказано, що перевірка відбувається виключно в межах та спосіб, передбаченими законодавством, зокрема статею 37 закону Про державну таємницю.

"Офіційно повідомляємо: співробітники Служби безпеки України не отримували доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП. Перевірка СБУ не передбачає ознайомлення зі змістом таких документів в цілому. Заяви про можливе розкриття представниками СБУ інформації щодо негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і САП, є безпідставними і маніпулятивними", – йдеться у повідомленні.

В СБУ підкреслили, що проведення невідкладних слідчих дій без ухвали суду не є порушенням закону – у випадках, коли отримання таких ухвал може спричинити витік інформації та, зокрема, зашкодити проведенню спецоперацій в рамках розслідувань щодо співпраці з країною-агресором.

Раніше у САП заявили, що правцівники СБУ прийшли з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю.

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