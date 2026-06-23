ВІЙНА В Україні У різних регіонах України СБУ викрила ще вісьмох прокремлівських агітаторів

2026-06-23 10:31

Затримано ще вісьмох прокремлівських агітаторів у різних регіонах України. Зловмисники виступали на підтримку збройної агресії РФ, закликали до збільшення інтенсивності обстрілів України, а також виправдовували воєнні злочини росіян, повідомляє СБУ

Зазначається, що у Києві кіберфахівці СБУ затримали інкасатора охоронної компанії, який у Телеграм-каналах поширював фейки про Сили оборони та закликав до захоплення України. Крім цього, під час робочих поїздок він приховано фотографував блокпости та мобільні групи ТЦК, позначав їхні геолокації, а потім викладав це у месенджер із закликами до зриву мобілізації.

У Сумах підозру отримав адміністратор Телеграм-каналу, який вихваляв бойовиків збройних угруповань РФ за регулярні обстріли обласного центру. Крім цього, блогер закликав рашистів вдарити по Україні ядерною ракетою Сармат.

У Дніпрі викрито учасницю підпільного осередку фейкового "народовладд". За матеріалами справи, жінка закликала до державного перевороту в Україні та заперечувала воєнні злочини РФ, зокрема масовані обстріли українських міст. Задокументовано, як фігурантка публікувала ворожий контент на власних сторінках у Фейсбуку та ТікТоку із загальною аудиторією майже 8 тисяч користувачів.

Також затримано мешканця Кривого Рогу, який у чатах Телеграм-каналів закликав рф атакувати Київ ядерною зброєю.

На Чернігівщині військова контррозвідка СБУ та ДБР викрили мобілізованого, який у розмовах з колегами по службі заперечував факт повномасштабної агресії рф проти України. За показами свідків, фігурант регулярно висловлювався на підтримку кремлівського режиму та виправдовував воєнні злочини рашистів. Правоохоронці затримали його у Полтаві, куди він втік із військової частини після проходження підготовки у навчальному центрі.

У Житомирській області кіберфахівці СБУ викрили двох безробітних, які в чатах Телеграм-каналів вихваляли кремлівський режим та збройні угруповання РФ. Також задокументовано, як один із них виправдовував воєнні злочини рашистів у Бучі, а інший - закликав до збільшення ударів по позиціях Сил оборони керованими авіабомбами.

На Одещині контррозвідники СБУ затримали агітатора, який закликав рашистів до захоплення регіону та його "приєднання" до складу РФ. Для поширення ворожої пропаганди фігурант брав участь в онлайн-ефірах, які транслювали у ТікТок з території РФ. Ініційовані Службою безпеки лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів в інтересах РФ.

Наразі їм повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;

умисні дій, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності;

самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану;

пропаганда війни;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.