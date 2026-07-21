ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 21 липня: рівень споживання, знеструмлення в п'яти областях

2026-07-21 14:36

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам

Користування потужними електроприладами доцільно перенести на денний час – з 10:00 до 15:00

Негода знеструмила 4 населені пункти у двох областях

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує здійснювати атаки на об’єкти української енергосистеми. Внаслідок російських дронових та артилерійських обстрілів є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 21 липня, воно на тому ж рівні, що й попереднього дня – у понеділок.

Вчора, 20 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,3% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 17 липня. Причина – традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня.

Враховуючи погодні умови, користування потужними електроприладами доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 15:00. Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (гроза, пориви вітру) повністю або частково були знеструмлені 4 населені пункти у двох областях – Полтавській і Миколаївській. Бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередачі.