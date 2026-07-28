ВІЙНА В Україні Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - рівень споживання та причини знеструмлень

2026-07-28 11:29

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання

Негода знеструмила 228 населених пунктів у п’яти областях

Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує атакувати об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури України. Внаслідок російських дронових та артилерійських ударів наразі є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Чернігівській, Харківській і Сумській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених споживачів.

РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 28 липня, воно на 6% вище, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок. Причина змін – хмарна погода з дощем у частині регіонів України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 27 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,9% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 24 липня. Причина зростання – суттєве підвищення температури повітря, що спонукало споживачів до користування кондиціонерами.

Користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (грози, град, пориви вітру) зранку повністю або частково знеструмлені 228 населених пунктів у п’яти областях – Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Київській і Полтавській. У кожному з регіонів ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередачі.