ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 29 липня: рівень споживання, наслідки обстрілів та негоди

2026-07-29 11:28

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження

Через негоду залишаються знеструмленими понад 30 населених пунктів у чотирьох областях

Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 16:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури є знеструмлені споживачі у Донецькій, Харківській, Запорізькій і Миколаївській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх абонентів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 29 липня, воно на 11,1% нижче, ніж в цей час попереднього дня – у вівторок. Причина змін – ясна погода майже на всій території України. Це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 28 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 5,3% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 27 липня. Причина змін – спадання спеки та зменшення необхідності у масовому використанні кондиціонерів.

Враховуючи погодні умови, користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (гроза, пориви вітру) на ранок повністю або частково залишались знеструмленими понад 30 населених пунктів у чотирьох областях – Київській, Закарпатській, Дніпропетровській і Сумській. У кожному з регіонів ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній.