Економіка Пальне знову подорожчає - Світові ціни на нафту піднялися вище позначки в 100 доларів за барель

2026-09-10 11:35

Ціни на нафту марки Brent у четвер, 10 вересня, тримаються вище позначки в 100 доларів за барель, а трейдери готуються до більш серйозних перебоїв із постачанням. Про це повідомляє Reuters.



Станом на зараз ф'ючерси на нафту марки Brent перебували на рівні 101,10 долара за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate становила 96,24 долара за барель.



Ціни на нафту марки Brent підскочили майже на 30% порівняно з мінімумами, зафіксованими на початку серпня, оскільки США та Іран так і не досягли довгострокової угоди про припинення атак.



Напередодні, 9 вересня, Іран заявив, що атакував 10 суден поблизу Ормузької протоки після того, як США потопили п'ять іранських нафтових танкерів, а Корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив, що посилить заходи у відповідь на будь-які подальші атаки.



"Взаємні атаки вказують на те, що постачання нафти з Перської затоки, ймовірно, не відновляться повноцінно в найближчому майбутньому", - зазначив аналітик ANZ Деніел Хайнс.



Поставки нафти через Ормузьку протоку - маршрут, яким до війни проходила приблизно п'ята частина світових поставок нафти та газу, - як і раніше, залишаються значно нижчими за довоєнні рівні. У зв'язку з цим зростає тиск на альтернативні канали експорту нафти з країн Перської затоки, оскільки пов’язані з Іраном бойовики-хусити активізують удари по Саудівській Аравії, загрожуючи постачанням нафти через Червоне море.