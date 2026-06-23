Укрзалізниця на літо збільшує кількість дитячих вагонів на 13 основних напрямках

Укрзалізниця повідомила, що збільшує кількість дитячих вагонів на літо. Для батьків і дітей передбачені спеціальні умови та розваги.
Кількість вагонів збільшується до 16 одиниць. Вагони курсують на 13 основних напрямках, а з 28 червня додаються ще 3 рейси.
Зазначається, що рейтинг схвалення (NPS) цих вагонів залишається найвищим, а кількість яскравих сторіз у соцмережах - рекордною.
У вагонах працюють кондиціонери, є пеленальні столики, манежі, розваги та спеціальне дитяче меню.
Ми завершили обкатку в рейсах ще двох свіженьких дитячих вагонів. Останній, 16-й, вийде із завода... чітко під старт нового розкладу", - зазначили в Укрзалізниці, додавши, що це стало можливо завдяки партнерству з Visa.
Спільними зусиллями за 3 місяці модернізовано та підготувлено вже 6 дитячих вагонів.
Шукати дитячий вагон у застосунку Укрзалізниці можна на таких рейсах:
Крім того, від 28 червня додаються ще й такі рейси:
До поїздки дитячим вагоном допускаються тільки пасажири з дітьми.