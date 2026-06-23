Життя Укрзалізниця на літо збільшує кількість дитячих вагонів на 13 основних напрямках

2026-06-23 12:27

Укрзалізниця повідомила, що збільшує кількість дитячих вагонів на літо. Для батьків і дітей передбачені спеціальні умови та розваги.

Кількість вагонів збільшується до 16 одиниць. Вагони курсують на 13 основних напрямках, а з 28 червня додаються ще 3 рейси.

Зазначається, що рейтинг схвалення (NPS) цих вагонів залишається найвищим, а кількість яскравих сторіз у соцмережах - рекордною.

У вагонах працюють кондиціонери, є пеленальні столики, манежі, розваги та спеціальне дитяче меню.

Ми завершили обкатку в рейсах ще двох свіженьких дитячих вагонів. Останній, 16-й, вийде із завода... чітко під старт нового розкладу", - зазначили в Укрзалізниці, додавши, що це стало можливо завдяки партнерству з Visa.

Спільними зусиллями за 3 місяці модернізовано та підготувлено вже 6 дитячих вагонів.

Шукати дитячий вагон у застосунку Укрзалізниці можна на таких рейсах:

  • №1/2 Єдність (Харків - Івано-Франківськ);
  • №15/16 Лесь Курбас (Харків - Ясіня);
  • №17/18 Сковорода (Харків - Ужгород);
  • №26/25 Одеса - Ясіня;
  • №41/42 Дніпро - Трускавець;
  • №81/82 Сакура (Київ - Ужгород);
  • №95/96 Гуцульщина (Київ - Рахів);
  • №351/352 Київ - Кишинів.

Крім того, від 28 червня додаються ще й такі рейси:

  • №93/94 Харків - Холм;
  • №123/124 Харків - Чернівці;
  • №353/354 Бессарабія (Київ - Кишинів).

До поїздки дитячим вагоном допускаються тільки пасажири з дітьми.

 

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