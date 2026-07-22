Відсьогодні проїзд у Kyiv City Express подорожчає майже вдвічі
2026-07-22 10:33
Проїзд у Kyiv City Express подорожчає майже вдвічі вже з 22 липня.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
З цієї середи вартість квитків становитиме:
- 30 грн — у застосунках «Укрзалізниця» та «Київ Цифровий».
- 34,20 грн — при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування «Київ Цифровий».
- 36,70 грн — у терміналах самообслуговування «Укрзалізниці».
- 37 грн — у касах або безпосередньо у роз'їзного касира у вагоні.