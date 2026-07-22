Життя Відсьогодні проїзд у Kyiv City Express подорожчає майже вдвічі

2026-07-22 10:33

Проїзд у Kyiv City Express подорожчає майже вдвічі вже з 22 липня.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

З цієї середи вартість квитків становитиме: