Життя Відсьогодні проїзд у Kyiv City Express подорожчає майже вдвічі

2026-07-22 10:33

Проїзд у Kyiv City Express подорожчає майже вдвічі вже з 22 липня.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

З цієї середи вартість квитків становитиме:

  • 30 грн — у застосунках «Укрзалізниця» та «Київ Цифровий».
  • 34,20 грн — при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування «Київ Цифровий».
  • 36,70 грн — у терміналах самообслуговування «Укрзалізниці».
  • 37 грн — у касах або безпосередньо у роз'їзного касира у вагоні.
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