ВІЙНА В Україні Сьогодні внаслідок бойових дій та атак на енергетичну інфраструктуру є нові знеструмлення у п'яти областях

2026-09-23 11:36

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання

Зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні

Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 10:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок бойових дій та атак на енергетичну інфраструктуру є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій і Київській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання та заживити усіх знеструмлених споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 23 вересня, воно є на 1,2% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Причина змін – хмарна погода у більшості областей України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 22 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби – у понеділок, 21 вересня.

Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Намагайтесь не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у період з 10:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).