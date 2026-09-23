ВІЙНА В Україні В Україну екстрадували підозрюваного в незаконному переправленні ухилянтів за кордон

2026-09-23 16:22

З Грузії екстрадували підозрюваного в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в середу, 23 вересня.



За даними слідства, з листопада 2022 року по серпень 2023 року учасники злочинної організації організували незаконне переправлення через кордон близько 40 осіб. За незаконний виїзд чоловіків призовного віку вони отримували від 1400 до 5000 доларів за одну особу.



Підозрюваний, як встановлено, був активним учасником злочинної організації та діяв із корисливих мотивів. Йому інкримінують участь у злочинній організації, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, а також незаконне переправлення осіб через державний кордон України.



Після викриття злочинної діяльності чоловік почав переховуватися за межами України та був оголошений у міжнародний розшук. Згодом його затримали компетентні органи Грузії. Після проходження необхідної екстрадиційної процедури ухвалено рішення про його видачу Україні.



Зазначається, що це вже 10-та екстрадиція в Україну у 2026 році осіб, яких розшукували за злочини, пов'язані з незаконним переправленням громадян через державний кордон. Раніше таких осіб екстрадували з Польщі, Німеччини, Чехії, Румунії та Молдови.