Політика Половина країн ЄС закликали Єврокомісію на рік призупинити ухвалення нових законів і правил

2026-09-24 09:33

13 із 27 країн Євросоюзу закликали Єврокомісію на рік призупинити ухвалення нових законів і правил. Натомість вони пропонують зосередитися на спрощенні вже чинного регулювання. Про це інформує Bild.

Ініціатором листа з вимогою провести "ґрунтовне очищення" чинних приписів виступила Австрія, його також підтримують Німеччина, Польща, Данія та Італія. Міністерка Австрії у справах Європи Клаудія Бауер внесла цей документ на розгляд Ради Європейського Союзу й заявила: "Протягом року пріоритетом має бути наведення порядку".

Попри дипломатичну мову, це серйозний ляпас дорогому брюссельському чиновницькому апарату, вважають у редакції видання.

У документі мовиться про необхідність такого регуляторного середовища, яке не створюватиме для підприємств зайвого адміністративного навантаження, дублювання процедур і надмірних вимог до звітності.

Єврокомісія вже понад рік визнає необхідність спрощення регулювання. Водночас 12 серпня вона запровадила нову "Директиву про упаковку", яка, за даними WELT, змусила низку малих підприємств припинити поставки до інших країн ЄС через адміністративні витрати.

Критика бюрократичних бар’єрів з боку Єврокомісії лунає також від Європейського союзу платників податків. Його глава Міхаель Егер заявив, що замість простої паузи потрібен повний перегляд чинних законів та оцінка їхніх негативних наслідків

"Насправді нам потрібна була б кнопка перезавантаження. Обнулити все й щодо кожного окремого закону перевірити його негативні наслідки".

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