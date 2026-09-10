Політика Дональд Трамп неочікувано відреагував на перемогу на виборах у Німеччині ультраправої партії

2026-09-10 08:17

Президент США Дональд Трамп зрадів перемозі на виборах у Саксонії-Ангальт ультраправої партії Альтернатива для Німеччини. Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social.

"Популістська партія в Німеччині щойно провела справді знаменну ніч. Люди нарешті втомилися від абсолютно жахливих імміграційних правил і норм, які так сильно зашкодили Німеччині... Вони набирають силу і більше не збираються це терпіти!" - написав Трамп.

У своєму дописі політик додав MGGA!!!, зробивши німецьку варіацію слогана MAGA (Make America Great Again, Зробимо Америку знову великою).

Так американський президент прокоментував результати виборів у федеральній землі Саксонія-Ангальт в Німеччині

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