Украина В столице произошел взрыв возле "Киевэнерго"

2018-04-15 10:30 1177

В Святошинском районе столицы прогремел взрыв возле здания "Киевэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации полиции Киева в Facebook.

"В 00:40 в дежурную часть поступила информация о взрыве на пр. Победы, 93 возле здания" Киевэнерго".

Полицейские выехали на вызов и установили: в результате происшествия никто не пострадал, в результате взрыва выбиты две двери, повреждены окна и фасад", - говорится в сообщении.

По предварительным выводам взрывотехников, злоумышленник мог использовать гранату.

Полиция устанавливает все обстоятельства взрыва и разыскивает причастных к нему людей.