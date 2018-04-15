В столице произошел взрыв возле "Киевэнерго"

В Святошинском районе столицы прогремел взрыв возле здания "Киевэнерго".
Об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации полиции Киева в Facebook.
"В 00:40 в дежурную часть поступила информация о взрыве на пр. Победы, 93 возле здания" Киевэнерго".
Полицейские выехали на вызов и установили: в результате происшествия никто не пострадал, в результате взрыва выбиты две двери, повреждены окна и фасад", - говорится в сообщении.
По предварительным выводам взрывотехников, злоумышленник мог использовать гранату.
Полиция устанавливает все обстоятельства взрыва и разыскивает причастных к нему людей.