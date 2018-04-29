Украина Майское тепло: появился прогноз погоды на начало недели в Украине

2018-04-29 13:30 1482

 

В начале новой недели, в период с 30 апреля по 2 мая, всю территорию Украины ожидает солнечная и теплая погода.

Что касается осадков, то их также не будет во всех областях, а температура повысится вплоть до 28-29 градусов тепла, свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

В понедельник, 30 апреля, дневная температура воздуха в северных областях и в центре страны составит 24-27 градусов тепла, а ночью — 12-15 градусов.

На юге воздух прогреется до 25-27 выше нуля (в Одессе — до 19-21 градуса), а ночью температура понизится до 10-14 градусов.

Что касается западных областей, то там также ожидается почти летнее тепло — днем столбики термометров поднимутся до 25-28 градусов, а ночью опустятся до 10-14 (в Черновцах — 8-10 градусов).

На востоке сложится примерно такая же ситуация: днем прогнозируется 23-25 градусов тепла, а ночью — от 8 до 13 выше нуля (исключение ожидается лишь во временно оккупированном Луганске, где ночью похолодает до 7-9 градусов).

В Киеве будет сухо и солнечно: днем потеплеет до 24-26 градусов, а ночью следует ожидать 13-15 градусов.

Во вторник, 1 мая, погода везде также будет стабильной. На севере и в центре воздух днем прогреется до 24-27 выше нуля, а ночью —до 12-15 градусов.

На юге максимальная температура в этот день составит 25-27 градусов тепла (несколько холоднее будет лишь в Одессе — 20-22 градуса). Ночью похолодает до 12-14 градусов.

В западных регионах Украины дневная температура будет колебаться в пределах 25-28 выше нуля, а ночная — 12-14 (в Черновцах может опуститься до 10 градусов).

В восточной части страны практически во всех областях будет одинаково тепло — 25-27 градусов днем и 10-13 ночью.

На среду, 2 мая, синоптики обещают северу, а также центральным регионам 25-28 градусов в дневное время суток и 12-15 градусов ночью.

Населенные пункты украинского юга также продолжат наслаждаться теплом — днем температура вырастет до 25-27 выше нуля, а ночью составит 13-15 градусов.

Что касается запада, то там везде будет 26-28 градусов (в Ужгороде возможно и 29), а ночью — 13-15 градусов.

В восточной Украине днем будет аналогичная погода, а ночью несколько прохладнее (12-14 градусов, в Луганске возможно 10 выше нуля).

В Киеве в первый рабочий день новой недели днем воздух прогреется до 26-28 градусов, а ночью столбики термометров снизятся до 13-15 градусов.

Еще по теме

Внешнее независимое оценивание-2018 в Украине: что нужно знать

2018-04-29 14:30 1004

Трамп с Меркель обсудили Россию и Украину

2018-04-28 15:00 2414

Майские праздники: в Украине ожидается наивысший уровень пожарной опасности

2018-04-28 14:00 2759

В Кабмине назвали размер средней зарплаты в Украине

2018-04-28 12:30 2696

Еще новости в разделе "Украина"

Внешнее независимое оценивание-2018 в Украине: что нужно знать

2018-04-29 14:30 1004

Розенко сообщил украинским пенсионерам радостную новость

2018-04-29 14:00 1569

Майское тепло: появился прогноз погоды на начало недели в Украине

2018-04-29 13:30 1482

Боевики снова обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

2018-04-29 13:00 1050
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Внешнее независимое оценивание-2018 в Украине: что нужно знать 2018-04-29 14:30 1004
Розенко сообщил украинским пенсионерам радостную новость 2018-04-29 14:00 1569
Майское тепло: появился прогноз погоды на начало недели в Украине 2018-04-29 13:30 1482
Боевики снова обстреляли Донецкую фильтровальную станцию 2018-04-29 13:00 1050

Лента

14:30 Внешнее независимое оценивание-2018 в Украине: что нужно знать
14:00 Розенко сообщил украинским пенсионерам радостную новость
13:30 Майское тепло: появился прогноз погоды на начало недели в Украине
13:00 Боевики снова обстреляли Донецкую фильтровальную станцию
12:30 Гривна рухнет: украинцам напрогнозировали новое валютное потрясение
фото 12:00 Мордор: Россия громко опозорилась перед ЧМ-2018
11:30 Вывести валюту за границу стало проще
11:00 Переговоры Трампа с Ыном: определена дата
10:30 Ученые назвали сладость, которая улучшает зрение
10:00 Право на субсидии могут потерять 20% получателей