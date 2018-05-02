Мир Как сохранить красоту и мир - 10 продуктов, в которых содержится гормон молодости

2018-05-04 20:33 667

Сохранить молодость и красоту под силу каждому. Для этого нужно поддерживать оптимальное количество эстрогенов в организме, ежедневно потребляя продукты в которых он содержится.

Красота и молодость в первую очередь обеспечивается здоровьем и хорошим самочувствием. Огромное влияние на организм оказывает наличие эстрогенов – стероидных гормонов.

Уровень их содержания в крови меняется как в течение месяца, так и на протяжении всей жизни. Недостаток этого гормона приводит к депрессиям, снижению либидо, утомляемости, нерегулярному циклу, ухудшению состояния кожи, ногтей и волос.

Если с должным вниманием отнестись к этому вопросу и следить за содержанием гормона молодости в организме, можно сохранить красоту на долгие годы и выглядеть привлекательно в любом возрасте. Для этого стоит включить в свой ежедневный рацион следующие продукты:

Семена льна. Играют роль мощного антиоксиданта. Ежедневное употребление этих семян в объеме 2 столовых ложек является эффективной профилактикой онкологических заболеваний. Бобовые. Горох, фасоль, чечевица содержат множество полезных веществ. Вырабатываемые ими фитогормоны не смогут полностью заменить естественные гормоны женщины, но значительно улучшат самочувствие во время менопаузы и замедлят процесс старения кожи. Красный виноград. Содержит большое количество фитогормонов и является мощным антиоксидантом. Кофе. Любимый всеми утренний напиток, приготовленный из качественных зёрен, повышает содержание эстрогенов в крови. При его употреблении не стоит забывать о неблагоприятном воздействии напитка на сердечно-сосудистую систему, поэтому рекомендуется выпивать не более 1 чашки в день. При покупке напитка важно обращать внимание на качество продукции. Абрикосы и помидоры. Из всех фруктов и овощей они больше всех обогащены эстрогенами, поэтому женщинам стоит чаще останавливать выбор именно на них. Сыр тофу (соевый творог). Соя – продукт, один из наиболее обогащённых фитоэстрогенами, а также он содержит все необходимые человеку аминокислоты. Сухофрукты. Концентрация в них женского гормона достаточно велика для того чтобы замедлить процессы старения, продлить молодость и снизить дискомфорт при наступлении менопаузы. Красное вино и пиво. Употребление напитков в умеренных дозах поддерживает необходимое количество эстрогена в организме, однако чрезмерное увлечение алкоголем приводит к обратному эффекту. Молочные продукты с высоким содержанием жирности. Для нормального функционирования женского организма необходимы животные жиры. Они поддерживают упругость кожи, блеск волос, а также отмечено, что женщины, потребляющие достаточное количество качественных молочных продуктов реже страдают от рака груди и легче переносят климакс. Горький шоколад. Диетологи давно сошлись во мнении, что употребление этого лакомства в умеренных количествах не несет для фигуры никакого вреда. К тому же выявлено благотворное действие горького шоколада: он стабилизирует гормональный фон и предупреждает его нарушения в дальнейшем.

На помощь здоровью и красоте также приходят отвары и настои из следующих растений:

Красный клевер. Настои и экстракты этого растения используются для смягчения климактических проявлений, однако злоупотреблять красным клевером не рекомендуется, так как до конца не изучено его влияние на организм человека при длительном применении.

Хмель. Содержит вещество 8-пренилнарингенин – фитоэстроген ускоренного действия. Важно знать, что его избыток в организме грозит сбоями в работе репродуктивной системы.

Листья чёрной смородины и малины. Из народной медицины хорошо известно, что чай с добавлением листьев этих кустарников обогащаёт организм витамином С. Также они включают содержащиеся только в растениях соединения – флаваноиды, эстрогеноподобные группы веществ.

Трава тысячелистника. Настой из этого растения обогащает организм фитостерином, обеспечивая снижение уровня холестерина, укрепление структуры клеток и выработку коллагена для здоровья кожи.

Шалфей. Отвар этого растения способствует нормализации цикла и уменьшению потоотделения при наступлении климакса.

В желании обогатить организм необходимыми микроэлемантами стоит учитывать сезонность продуктов. В частности, зимой покупать помидоры – бессмысленная затея, так как в это время года они практически не содержат полезных веществ. Лучше отдать предпочтение бобовым, а покупку овощей отложить до теплых времён.

Как недостаток эстрогенов, так и его избыток негативно сказывается на состоянии здоровья. При избытке отмечаются следующие симптомы:

беспричинная раздражительность;

головные боли, слабость;

увеличение молочных желез и болевые ощущения при пальпации;

увеличение жировой массы тела;

хрупкость костей и прочее.

Избыток эстрогена может являться следствием неправильного питания (чрезмерное употребление жирного мяса, пива, бобовых культур), нездорового образа жизни, а также нарушением роботы репродуктивной системы.