Как сохранить красоту и мир - 10 продуктов, в которых содержится гормон молодости
2018-05-04 20:33 667
Сохранить молодость и красоту под силу каждому. Для этого нужно поддерживать оптимальное количество эстрогенов в организме, ежедневно потребляя продукты в которых он содержится.
Красота и молодость в первую очередь обеспечивается здоровьем и хорошим самочувствием. Огромное влияние на организм оказывает наличие эстрогенов – стероидных гормонов.
Уровень их содержания в крови меняется как в течение месяца, так и на протяжении всей жизни. Недостаток этого гормона приводит к депрессиям, снижению либидо, утомляемости, нерегулярному циклу, ухудшению состояния кожи, ногтей и волос.
Если с должным вниманием отнестись к этому вопросу и следить за содержанием гормона молодости в организме, можно сохранить красоту на долгие годы и выглядеть привлекательно в любом возрасте. Для этого стоит включить в свой ежедневный рацион следующие продукты:
- Семена льна. Играют роль мощного антиоксиданта. Ежедневное употребление этих семян в объеме 2 столовых ложек является эффективной профилактикой онкологических заболеваний.
- Бобовые. Горох, фасоль, чечевица содержат множество полезных веществ. Вырабатываемые ими фитогормоны не смогут полностью заменить естественные гормоны женщины, но значительно улучшат самочувствие во время менопаузы и замедлят процесс старения кожи.
- Красный виноград. Содержит большое количество фитогормонов и является мощным антиоксидантом.
- Кофе. Любимый всеми утренний напиток, приготовленный из качественных зёрен, повышает содержание эстрогенов в крови. При его употреблении не стоит забывать о неблагоприятном воздействии напитка на сердечно-сосудистую систему, поэтому рекомендуется выпивать не более 1 чашки в день. При покупке напитка важно обращать внимание на качество продукции.
- Абрикосы и помидоры. Из всех фруктов и овощей они больше всех обогащены эстрогенами, поэтому женщинам стоит чаще останавливать выбор именно на них.
- Сыр тофу (соевый творог). Соя – продукт, один из наиболее обогащённых фитоэстрогенами, а также он содержит все необходимые человеку аминокислоты.
- Сухофрукты. Концентрация в них женского гормона достаточно велика для того чтобы замедлить процессы старения, продлить молодость и снизить дискомфорт при наступлении менопаузы.
- Красное вино и пиво. Употребление напитков в умеренных дозах поддерживает необходимое количество эстрогена в организме, однако чрезмерное увлечение алкоголем приводит к обратному эффекту.
- Молочные продукты с высоким содержанием жирности. Для нормального функционирования женского организма необходимы животные жиры. Они поддерживают упругость кожи, блеск волос, а также отмечено, что женщины, потребляющие достаточное количество качественных молочных продуктов реже страдают от рака груди и легче переносят климакс.
- Горький шоколад. Диетологи давно сошлись во мнении, что употребление этого лакомства в умеренных количествах не несет для фигуры никакого вреда. К тому же выявлено благотворное действие горького шоколада: он стабилизирует гормональный фон и предупреждает его нарушения в дальнейшем.
На помощь здоровью и красоте также приходят отвары и настои из следующих растений:
- Красный клевер. Настои и экстракты этого растения используются для смягчения климактических проявлений, однако злоупотреблять красным клевером не рекомендуется, так как до конца не изучено его влияние на организм человека при длительном применении.
- Хмель. Содержит вещество 8-пренилнарингенин – фитоэстроген ускоренного действия. Важно знать, что его избыток в организме грозит сбоями в работе репродуктивной системы.
- Листья чёрной смородины и малины. Из народной медицины хорошо известно, что чай с добавлением листьев этих кустарников обогащаёт организм витамином С. Также они включают содержащиеся только в растениях соединения – флаваноиды, эстрогеноподобные группы веществ.
- Трава тысячелистника. Настой из этого растения обогащает организм фитостерином, обеспечивая снижение уровня холестерина, укрепление структуры клеток и выработку коллагена для здоровья кожи.
- Шалфей. Отвар этого растения способствует нормализации цикла и уменьшению потоотделения при наступлении климакса.
В желании обогатить организм необходимыми микроэлемантами стоит учитывать сезонность продуктов. В частности, зимой покупать помидоры – бессмысленная затея, так как в это время года они практически не содержат полезных веществ. Лучше отдать предпочтение бобовым, а покупку овощей отложить до теплых времён.
Как недостаток эстрогенов, так и его избыток негативно сказывается на состоянии здоровья. При избытке отмечаются следующие симптомы:
- беспричинная раздражительность;
- головные боли, слабость;
- увеличение молочных желез и болевые ощущения при пальпации;
- увеличение жировой массы тела;
- хрупкость костей и прочее.
Избыток эстрогена может являться следствием неправильного питания (чрезмерное употребление жирного мяса, пива, бобовых культур), нездорового образа жизни, а также нарушением роботы репродуктивной системы.