ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України: рівень споживання помітно знизився, але знеструмлення є в семи областях

2026-04-17 14:39

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

  • Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження
  • Активне енергоспоживання доцільно перенести на період найефективнішої роботи сонячних електростанцій
  • Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години – з 18:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує атаки на енергетичну інфраструктуру. Внаслідок дронових атак по енергооб’єктах – на ранок є знеструмлені споживачі у Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Харківській та Чернігівській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 17 квітня його рівень на 3,7% нижчим, ніж в цей час попереднього дня – у четвер. Причина змін – ясна погода у значній частині областей, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій.

Вчора, 16 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,7% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у середу, 15 квітня. Причина – потепління у більшості регіонів України.

Активне енергоспоживання доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Необхідність в ощадливому споживанні у вечірній час зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

Внаслідок масованої ракетно-дронових ударів ворога зафіксовано знеструмлення у восьми областях України

2026-04-16 13:32

Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - споживання зростає, зафіксовано знеструмлення через негоду

2026-04-15 11:29

Стан енергосистеми України: споживання зросло, є знеструмлення у шести областях

2026-04-14 13:35

Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - кому чекати відключень світла

2026-04-13 16:44

Затримано п’ятьох працвників вузів, які продавали посади з "бронею" та допомагали зі зняттям з розшуку

2026-04-17 12:31

На Одещині викрили групу шахраїв, які ошукували військових на купівлі елітних автомобілів

2026-04-17 08:26

Сили ППО знешкодили 667 повітряних цілей: 31 ракету та 636 БПЛА

2026-04-16 14:38
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Стан енергосистеми України: рівень споживання помітно знизився, але знеструмлення є в семи областях 2026-04-17 14:39
Затримано п’ятьох працвників вузів, які продавали посади з "бронею" та допомагали зі зняттям з розшуку 2026-04-17 12:31
На Одещині викрили групу шахраїв, які ошукували військових на купівлі елітних автомобілів 2026-04-17 08:26
Сили ППО знешкодили 667 повітряних цілей: 31 ракету та 636 БПЛА 2026-04-16 14:38