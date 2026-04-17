ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України: рівень споживання помітно знизився, але знеструмлення є в семи областях

2026-04-17 14:39

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує атаки на енергетичну інфраструктуру. Внаслідок дронових атак по енергооб’єктах – на ранок є знеструмлені споживачі у Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Харківській та Чернігівській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 17 квітня його рівень на 3,7% нижчим, ніж в цей час попереднього дня – у четвер. Причина змін – ясна погода у значній частині областей, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій.

Вчора, 16 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,7% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у середу, 15 квітня. Причина – потепління у більшості регіонів України.

Активне енергоспоживання доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Необхідність в ощадливому споживанні у вечірній час зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).