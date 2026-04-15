Світ В Ірані протягом року стратили 1639 людей, що є максимумом майже за сорок років

2026-04-15 10:33

Іранська влада стратила у 2025 році щонайменше 1639 людей, що є найвищим показником з 1989 року. Про це повідомляє AFP з посиланням на щорічний звіт організацій Iran Human Rights (IHR) та Together Against the Death Penalty (ECPM).

За даними неурядових організацій, кількість страт в Ірані зросла на 68% порівняно з 2024 роком, коли було страчено 975 людей. При цьому було страчено щонайменше 48 жінок, що є найвищим показником за останні понад 20 років і на 55% більше, ніж 2024 року, коли в Ірані повісили 31 жінку. Зокрема, 21 жінку стратили за вбивство чоловіка або нареченого. Правозахисні організації заявляють, що такі жінки часто перебували у стосунках, в яких зазнавали насильства.

За інформацією НУО, майже половину страчених у 2025 році в Ірані становили засуджені за злочини, пов'язані з наркотиками.

Згідно з доповіддю, майже всі страти через повішення відбувалися у в'язницях, при цьому кількість публічних страт в ІРІ у 2025 році зросла більш ніж утричі - до 11.

Кримінальний кодекс Ірану допускає й інші методи смертної кари, але в останні роки всі відомі страти здійснювалися шляхом повішення. Про більшість страт не повідомляють офіційні іранські ЗМІ.

"Створюючи атмосферу страху шляхом виконання в середньому чотирьох-п’яти смертних вироків на день у 2025 році, влада намагалася запобігти новим протестам і продовжити своє хитке правління", - заявив директор IHR Махмуд Амірі-Могхаддам.

Як повідомляється, навіть під час війни проти Ізраїлю та США, що розпочалася 28 лютого, Іран повісив сімох осіб у зв’язку з січневими протестами прти влади: шістьох засуджених за членство у забороненій опозиційній групі "Народні муджахеди Ірану" та чоловіка з ірансько-шведським громадянством, звинуваченого у шпигунстві на користь Ізраїлю.

НУО також наголошують, що смертні вироки загрожують сотням затриманих протестувальників, яким висунули обвинувачення.

"Якщо Ісламська Республіка переживе нинішню кризу, існує серйозний ризик, що страти будуть ще ширше застосовуватися як інструмент гноблення та репресій", - йдеться у звіті.

За даними правозахисних організацій, Іран здійснює найбільшу кількість страт на душу населення серед усіх країн світу та найбільшу кількість серед усіх країн, крім Китаю, щодо якого немає достовірних даних.