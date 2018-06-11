Спорт Европарламент запланировал бойкотировать чемпионат мира-2018 в России

2018-06-11 21:00 610

Европейский парламент намерен проголосовать за резолюцию, которая призывает к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира по футболу - 2018 в России. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем микроблоге в Twitter.

"Европейский парламент, скорее всего, призовет к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира - 2018 в резолюции по правам человека в России, которую должен одобрить 14 июня", - написал он.

Напомним, что ранее о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия, не входящая в ЕС.

Позже к ним присоединилась Австралия.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в России.