Спорт Европарламент запланировал бойкотировать чемпионат мира-2018 в России

2018-06-11 21:00 610

 

Европейский парламент намерен проголосовать за резолюцию, которая призывает к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира по футболу - 2018 в России. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем микроблоге в Twitter.

"Европейский парламент, скорее всего, призовет к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира - 2018 в резолюции по правам человека в России, которую должен одобрить 14 июня", - написал он.

Напомним, что ранее о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия, не входящая в ЕС.

Позже к ним присоединилась Австралия.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

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