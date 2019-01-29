США в Европе: кнут Пенса и пряники Помпео Игорь Шевырев

2019-02-21 08:17 351

В ФРГ прошла 55-я конференция по безопасности. В Мюнхен приехала представительная американская делегация. И пока Майк Пенс размахивал «кнутом» над Германией, Майк Помпео раздавал европейцам «пряники».

США уверенно сохраняют лидерство на всем пространстве Евроатлантики, являясь основным гарантом устойчивости свободы и демократии в Европе. Причем за время президентства Трампа непосредственное влияние США в Европе заметно выросло.

Вице-президент Майк Пенс, который на минувшей неделе принимал участие в конференции по безопасности в Мюнхене, обозначил основные принципы этого американского лидерства.

«США – лидеры свободного мира. Европа нуждается в лидерстве США. Европа не может позволить себе зависимости от стран Востока. Поддержка свободы и демократии в условиях меняющегося нового мира очень важна. Свобода всегда победит!», - тезисно подчеркнул Майк Пенс.

На данный момент система евроатлантической безопасности держится, преимущественно, на США. Например, только за минувшие два года США еще более увеличили свои военные расходы в Европе. Как результат, вклад США в НАТО уже превысил более 50% от общих отчислений. В то время как в Европе только 8 из 29 стран-участниц НАТО соблюдают минимум в 2% ВВП обязательных расходов на оборону. В Мюнхене Майк Пенс в очередной раз, призвал европейских союзников увеличивать собственные расходы на коллективную оборону.

Вопрос стоит серьезно и принципиально.

Проблема не в настойчивости США или реакции Европы, которая воздерживается от соблюдения оборонных обязательств в полной мере. При нынешних раскладах пассивная беспечность Европы может поставить под удар весь нынешний баланс сил, сложившийся в послевоенное время. Особенно, степень угрозы безопасности Запада выросла после аннексии Крыма, а также в свете войны, развязанной Россией против Украины. Майк Пенс о необходимости увеличить поддержку Европы в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины прямо отметил в своем выступлении в Мюнхене.

С одной стороны, страны Европы должны совместными усилиями более активно укреплять собственную коллективную безопасность. А с другой стороны, также противодействовать угрозам России и Китая, избегать зависимостей от них. В частности, Европа должна не только снизить зависимость от России и Китая, которая за предыдущие несколько лет заметно выросла, но и прилагать усилия, чтобы влияние Пекина и Москвы и впредь не увеличивалось.

И уж тем более, Майк Пенс предостерегает европейцев развивать «партнерство» с Россией. В Мюнхене Пенс в очередной раз, раскритиковал Германию за намерение реализовать проект «Северного потока-2». Россия, продавая европейцам газ, финансирует войну против Украины и вообще подрывает безопасность Европы, подчеркнул Пенс.

Но Меркель в очередной раз, проигнорировала рекомендации США, поставив сомнительную немецкую выгоду даже над интересами общей европейской коллективной безопасности.

К слову, на «Поясе девяти морей» более реалистично оценивают растущие угрозы России. Например, как об этом недавно было заявлено в балтийской Латвии.

Что касается экономического влияния Китая, Пенс посоветовал европейцам быть внимательными. На первый взгляд, Китай предоставляет Европе просто экономическую помощь. Казалось бы, под благовидными предлогами. Например, решить проблему с госдолгом, обеспечить приток инвестиций и т.д. Но в конечном итоге, это приводит к увеличению зависимости Европы от Китая. Как результат, сопутствующие результаты – во-первых, ослабление демократии (китайская экономическая помощь приводит к манипуляциям сложившимися европейскими политическими системами), а во-вторых, ослабление конкуренции. Например, компании Китая сугубо под политические гарантии, на основе политических договоренностей, получают выгодные подряды в Европе. Вопреки интересам европейских производителей и даже в обход принципов добросовестной конкуренции.

Что касается растущих угроз Ирана, Майк Пенс подчеркнул, что вопрос безопасности не только для Ближнего Востока (учитывая, что Иран подпитывает войны в Сирии, Йемене, Ираке), но и также для безопасности Европы. В Мюнхене Майк Пенс официально призвал Европу выйти из «ядерного соглашения» с Ираном. Равно как и прекратить попытки отдельных европейских стран обойти действующий режим международных санкций против Ирана.

Еще один результат Мюнхена-2019: США взяли жесткую линию по отношению к Германии. Можно даже говорить о начале «торговой войны» между Вашингтоном и Берлином (торговые переговоры между ними вряд ли будут мирными).

Отметим, в Мюнхене была представлена наиболее многочисленная американская делегация.

Еще один штрих в пользу укрепления влияния Америки.

Говорят, впервые за все предыдущие 54 конференций в Мюнхене была представлена столь многочисленная американская делегация. Судите сами: вице-президент Майк Пенс, шеф Пентагона Патрик Шенахан, а также двухпартийная делегация Конгресса во главе с Нэнси Пэлоси (спикер Палаты представителей) и Линдси Грэмом (сенатор-республиканец, шт.Южная Каролина). Были также представители бывшей американской администрации. Например, Джо Байден, который даже выступил перед мюнхенской аудиторией. В кулуарах также был замечен экс-Госсекретарь Джон Керри. А вот действующего Госсекретаря Майка Помпео в Мюнхене не было.

Госсекретарь США Майк Помпео всю свою рабочую неделю в это время проводил в Европе. С 11 по 16 февраля он посетил Венгрию, Словакию, Польшу, а также Исландию.

Но в Мюнхен на конференцию по безопасности приезжать не стал.

Зато объезжая европейские столицы, завернул в Брюссель.

Майк Помпео – дипломат, ему чужда «жесткая линия», его основная задача – поддержка союзников, укрепление трансатлантического единства, поиск новых союзников и партнеров.

Собственно говоря, этим задачам была посвящен его нынешний тур по странам Европы.

Прежде всего, США возобновили сотрудничество с теми союзниками, которыми длительное время пренебрегали. Например, в Будапешт – первый визит Госсекретаря США за предыдущие 7 лет (предыдущий визит был только в 2011 году); в Рейкьявик – впервые с 2008 года, а в Братиславу – вообще впервые за 20 лет. (Ранее в Словакии Госсекретарь был только в 2005 году). После расширения Евросоюза в 2004 году США заметно снизили интерес к странам Центральной и Восточной Европы. Возможно, в Вашингтоне посчитали основную задачу выполненной. Однако, ослаблением влияния США сразу же воспользовались Россия и Китай, которые в свою очередь, наоборот нарастили в регионе свое влияние.

Таким образом, США, возобновляя сотрудничество, заодно работают над тем, чтобы вывести регион из-под угроз России и Китая. Тем более, что эти угрозы еще и направлены на то, чтобы расшатать партнерство между союзниками по НАТО. Другое дело, возобновление сотрудничества предполагает также встречные обязательства как для Будапешта, так и Братиславы, которые в свою очередь, должны подкорректировать собственную политику.

В Венгрии – Госсекретарь США заявил о недопустимости «вбивать российские клинья» между союзниками по НАТО. Госсекретарь США посоветовал Будапешту избегать зависимостей от России и Китая. Тем более, о недопустимости усиления таких зависимостей. Кроме того, Госсекретарь США рекомендует Венгрии активно помогать Украине. В том числе, в противостоянии российской агрессии.

В Словакии – Госсекретарь США призвал активно развивать демократию. Особенно, свободу слова и в частности, способствовать развитию независимых масс-медиа в Центральной Европе. «Путин представляет угрозу демократиям во всем мире», - предостерег Майк Помпео. Но кроме российской угрозы, Помпео также подчеркнул о важности противодействовать экономической зависимости от Китая, что к тому же, ослабляет и политическую систему. В Словакии Госсекретарь США рекомендовал укреплять открытую и честную конкуренцию между компаниями, а также не допускать появление монополий на рынках.

В Польше – Госсекретарь США принял участие в международной конференции «Будущее мира и безопасности на Ближнем Востоке». Основное внимание было уделено Ирану, политика которого создает угрозы безопасности не только на Ближнем Востоке, но и для Европы.

В Варшаве Помпео пересекся с Пенсом, который направлялся в Мюнхен на конференцию.

Польша давно стремится играть более активную роль в натовской политике сдерживания НАТО. Варшава стабильно «бьет в набат» по поводу растущих угроз России, а также призывает США усиливать военное присутствие, которые в Польше и так строят военную базу.

Кроме того, Варшава также стремится выполнять активную роль даже в политике по сдерживанию Китая и Ирана.

В США приветствуют такую политику Польши. И остановка Пенса в Варшаве перед Мюнхеном в этом контексте имеет важное символическое значение.

Символично также отсутствие на «антииранской» конференции в Варшаве Федерики Могерини. Возможно, Верховный комиссар ЕС по внешней политике ЕС избегает «жестких разговоров» с Пенсом, который неоднократно призывает европейских союзников взять жесткую линию по отношению к Ирану. В том числе, по отношению к «ядерному соглашению».

В Мюнхене Могерини просто не стала комментировать эти призывы США. А в Брюсселе вообще отмахнулась от Пенса.

Наверное, Могерини не нравится, когда с ней разговаривают «жестким тоном». А с дипломатично мягким Помпео она встретилась. По сути, Помпео заехал в Брюссель ради этой встречи. В конце концов, дипломат всегда должен использовать возможности для общения. (Прим: главное, чтобы такое общение способствовало результатам).

Официальный визит в Исландию для Помпео имел гораздо более важное значение.

Исландия - одна из наиболее влиятельных стран арктического Севера. Официально на полноправной основе участвует в Арктическом Совете, в который также входят: США, Канада, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия и Россия.

С нынешнего года Исландия возглавила Арктический совет. Официальный визит Помпео был посвящен старту этого председательства Исландии, на которую возложена большая ответственность.

Во-первых, перед Исландией стоит задача реформировать Арктический совет и адаптировать его к современным международным реалиям. Это позволит, наконец, повысить эффективность Арктического Совета. Равно как и будет способствовать росту международного влияния непосредственно Исландии.

Во-вторых, Исландия выполняет важную в роль в обеспечении безопасности в регионе Евроатлантики. С одной стороны, это критически важно для безопасности США. Но с другой стороны, не менее критично и для безопасности на севере Европы. В этом контексте и перед Исландией, и вообще перед Арктическим советом среди первоочередных задач стоит необходимость противодействию растущему влиянию России и Китая. Риски безопасности в Арктике являются серьезными. Госсекретарь Помпео накануне европейского турне, предупредил о намерении России открыть на севере Европы «второй фронт» агрессивных действий.

В-третьих, Исландия может выполнять более активную роль также в мировой экономике. Прежде всего, через контроль за северными транспортными коридорами. Эффект глобального потепления открыл новые возможности: ледники в Арктике тают, и таким образом высвободился северный морской маршрут, который не менее экономически выгоден, чем сухопутные маршруты.

…В завершение, подытоживая мюнхенские встречи, несколько выводов применительно к Украине.

Во-первых, конференция в Мюнхене – это продукт «холодной войны». В годы советско-американских противостояний неоднократно выступала и фактором консолидации союзников, координации их действий для выработки согласованной тактики. Однако, в реалиях современного «холодного мира» влияние Мюнхенской конференции заметно снизилось. Из года в год в Мюнхене говорят об одних и тех же угрозах. К тому же, угрозы и проблемы постоянно растут. Но в Мюнхене по-прежнему не могут выработать более-менее оптимальную тактику противодействия этим угрозам.

Говорят, 55-я конференция была отмечена присутствием рекордного числа участников. Но по факту основное внимание участников традиционно было к выступлению Меркель (хозяйка конференции!), а также к речи Майка Пенса. Каждый высказал свою позицию, но дискуссии не вышло. Хотя дискуссии – самое главное на подобного рода конференциях. Кроме того, конференция, которая должна способствовать укреплению безопасности, дала старт очередной «торговой войне» (между США и Германией). Но по-прежнему не урегулировала ни один конфликт. Зато в Мюнхене с отдельными statements выступили Россия (Сергей Лавров) и Китай (Ян Цзечи). Для обоих Мюнхен давно стал трибуной.

Проблема не только в Мюнхене или отдельной конференции, но и вообще под вопросом способности Германии эффективно противодействовать современным международным рискам и вызовам. Нужны новые «площадки», нужно более эффективное лидерство.

Во-вторых, Мюнхенская конференция была фактором консолидации Западной Европы. В годы «холодной войны», когда Европа была искусственно разделена «железным занавесом» Мюнхен срабатывал. Однако, «холодная война» давно закончилась, нет также биполярного мироустройства, «железный занавес» - рухнул, заметно выросло влияние не только Центральной, но и Восточной Европы. На карте континента появился «Пояс девяти морей»: . Однако, в Мюнхене все эти международные реалии не учитывают. Отсюда вывод: нужны новые «площадки», которые смогут в полной мере учесть и растущий потенциал Восточной Европы, а также Пояс, связующий континент между Европой и Азией.

В-третьих, США смогли наиболее оперативно подстроиться под меняющиеся реалии в Европе. Политика США также наиболее адекватна тем рискам и вызовам, которые стоят перед всем трансатлантическим сообществом. К тому же, США в своей политике стараются действовать на упреждение. Как результат, сохраняющееся лидерство США.

И пусть не смущает в Киеве тот факт, что США возобновили сотрудничество с Венгрией (которая периодически напоминает украинцам о своих претензиях).

Для США основной интерес – не только сохранить собственное лидерство, но прежде всего, единство среди союзников. Понятны также интересы Венгрии, которая заинтересована повысить свой вес в евроатлантическом сообществе. При том, что изменились международные реалии.

Украина, прежде всего, должна следовать собственным национальным интересам.

Стратегический интерес Украины – стать полноправным субъектом евроатлантического сообщества. Формально Украина для США сейчас пока что не союзник (а значит, было бы ошибочно ожидать на тот уровень отношения, как к Словакии или Венгрии). Сейчас Украина надежный партнер для евроатлантического сообщества, но важно продемонстрировать стремление, единство, гарантии стать союзником НАТО в будущем.

Ряд важных сигналов Киева по отношению к Западу сделаны.

Во-первых, курс на вступление Украины в ЕС и НАТО является четким и необратимым, а также закреплен на конституционном уровне. Символичный, но очень важный мессидж в адрес Запада.

Во-вторых, огромное значение также имеет политическая стабильность. То есть гарантии, что курс страны останется неизменным независимо от каких-либо выборов. На практике это достигается не только через соответствующие изменения в Конституцию. Прежде всего, базовое условие – консолидация политических элит, которая в свою очередь, является зеркалом общенациональной консолидации. В этом контексте поддержка курса в НАТО в украинском обществе также устойчиво растет и среди элит, и в целом, в обществе. И прав был президент Совета Европы Дональд Туск, который с трибуны Верховной Рады заявил, что политическое единство в обществе нивелирует риски конфликтов (что особенно, важно под в реалиях внешней вооруженной агрессии).

В-третьих, реформы являются одним из первостепенных условий евроатлантической интеграции. Учитывая, что в НАТО основную роль выполняет не столько «военная компонента», а политический альянс, ориентированный на защиту общих евроатлантических ценностей.

И в этом контексте также реформы в Украине проводятся. Евроатлантическая повестка – одна из основных повесток в работе правительства. Как результат, в составе Кабмина работает вице-премьер, который координирует политику всех ведомств по евроинтеграции.

…Другое дело, что для успешного продвижения в ЕС и НАТО реформы и работа правительства должны быть гораздо активнее (а также без поиска «оправданий» будь-то на войну или же выборы).

Отдельная ответственность за продвижение евроатлантического курса на украинской дипломатии. Пусть саммит-08 в Бухаресте с его провальными результатами давно забудется. В украинской евроатлантической истории наступает время для успешных саммитов.