Сьогодні важливий день для оборони України - «Рамштайн - 3» Вадим Трюхан

2022-06-15 14:00 296

Сьогодні важливий день - третя зустріч Контактної групи з питань оборони України, яка відома як «Рамштайн - 3».

Чекаємо позитивних новин. Аналіз очікувань від експертів за лінком у наступному повідомленні.

Очікування України перед «Рамштайном-3» озвучив один з радників президента. Запит цілком зрозумілий. Водночас дивує те, що там ані слова про авіацію, без якої в сучасній війні перемагати складно. Саме цей рід військ є найбільш маневреним і ефективним. А з огляду на те, що в США продовжуються дискусії, чи варто Україні надавати літаки, а один з високопоставлених генералів нещодавно публічно заявив про необхідність надання нашій державі не лише радянських МіГів, а й їх західних аналогів – гадаю, ця тема має перспективи. Відтак, слід сподіватися на якісь зрушення в цій дискусії 15 червня. 

Аналогічна ситуація і щодо РСЗВ.

Нам потрібні не абиякі системи, а саме ті, що здатні вражати цілі на відстані 300+. І про це слід прямо говорити, не соромлячись», - додає він.

Не менш важлива тема – посилення ВМС України.

Українська делегація в Брюсселі мала б поставити питання про передачу Україні наявних у наших партнерів кораблів, зокрема тих же ракетних катерів, мінних тральщиків, десантних суден, можливо, фрегатів тощо. Адже без створення власних боєздатних ВМС контролю над Чорним морем, навіть знищивши весь чф рф ми не отримаємо. 

Джерело:тг

subscriber subscriber

Еще блоги

Вадим Трюхан Сьогодні важливий день для оборони України - «Рамштайн - 3» 2022-06-15 14:00 296
Янина Соколовская Вернуть свое, спасти своих 2022-06-15 11:08 259
Леонид Косаковский Шокучий карнавал веселощів на вулицях Києва під час війни 2022-06-13 20:02 666
Вадим Трюхан Про роль особистості в історії 2022-06-13 12:55 481
Янина Соколовская День журналиста Украины: время выбрало нас 2022-06-06 09:11 703
Сергій Ніжинський Процедура звільнення Омбудсмена Денісової однозначно була порушена 2022-06-01 11:40 962
Вадим Трюхан Про членство України в НАТО 2022-05-30 07:15 1036
Янина Соколовская Кто попал на пьедестал: почему Украина уничижает своих героев 2022-05-25 13:40 4144
Все блоги

Блоги

Вадим Трюхан Сьогодні важливий день для оборони України - «Рамштайн - 3» 296
Янина Соколовская Вернуть свое, спасти своих 259
Леонид Косаковский Шокучий карнавал веселощів на вулицях Києва під час війни 666
Вадим Трюхан Про роль особистості в історії 481
Янина Соколовская День журналиста Украины: время выбрало нас 703
Сергій Ніжинський Процедура звільнення Омбудсмена Денісової однозначно була порушена 962
Вадим Трюхан Про членство України в НАТО 1036
Янина Соколовская Кто попал на пьедестал: почему Украина уничижает своих героев 4144
Все блоги