Сьогодні важливий день для оборони України - «Рамштайн - 3» Вадим Трюхан

2022-06-15 14:00 296

Сьогодні важливий день - третя зустріч Контактної групи з питань оборони України, яка відома як «Рамштайн - 3».

Чекаємо позитивних новин. Аналіз очікувань від експертів за лінком у наступному повідомленні.

Очікування України перед «Рамштайном-3» озвучив один з радників президента. Запит цілком зрозумілий. Водночас дивує те, що там ані слова про авіацію, без якої в сучасній війні перемагати складно. Саме цей рід військ є найбільш маневреним і ефективним. А з огляду на те, що в США продовжуються дискусії, чи варто Україні надавати літаки, а один з високопоставлених генералів нещодавно публічно заявив про необхідність надання нашій державі не лише радянських МіГів, а й їх західних аналогів – гадаю, ця тема має перспективи. Відтак, слід сподіватися на якісь зрушення в цій дискусії 15 червня.

Аналогічна ситуація і щодо РСЗВ.

Нам потрібні не абиякі системи, а саме ті, що здатні вражати цілі на відстані 300+. І про це слід прямо говорити, не соромлячись», - додає він.

Не менш важлива тема – посилення ВМС України.

Українська делегація в Брюсселі мала б поставити питання про передачу Україні наявних у наших партнерів кораблів, зокрема тих же ракетних катерів, мінних тральщиків, десантних суден, можливо, фрегатів тощо. Адже без створення власних боєздатних ВМС контролю над Чорним морем, навіть знищивши весь чф рф ми не отримаємо.

Джерело:тг