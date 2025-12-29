Мирные переговоры в Маями: шулерство, амбиции и торт Трампа Янина Соколовская

Итог переговоров в Маями похож на торт "Трамп", которым кормили участников всиречи: много коричневого, выдаваемого за шоколад, прослойка кроваво-красного и немного капель светлой надежды.

Суть надежды сформулировал тоже Трамп (не торт): война или закончится в январе, или продолжится.

В остальном - все коричневое: в цвет и запах режима, который россия и Штаты пытаются навязать Украине. Судя по словам не-торта, Запорожскую АЭС он уже считает российской, обсуждает свое совместное управление нею, а Украине предлагает "дешевые энергоносители, которые продаст ей россия по очень выгодным ценам".

Мы, кстати, хорошо помним выгоду российских цен, и войной нам память не отшибло. Основная из составляющая - политическая. Газ, стоивший до Ющенко по 50 дол за тыс кубометров, после него вдруг стал 500, 1100, 1200, подкрался к 2000 и сначала забрал у нас флот, а потом помог оттяпать Крым.

Про дешевое электричество тоже помним - в 90-х россия отключила Украину от совместной энергосистемы, заблокировав перетоки электроэнергии, в том числе ночные. Из-за этого украинская энергосистема рухнула, и мы впервые столкнулись тем, что тогда назвали "веерными отключениями" света, а сейчас называют блек-аутом и "графиком включений".

Эту-то роскошь предлагает нам Трамп под видом мирного плана. И в добавку к этому - превращение Донбасса в свободную экономическую зону. Помнится, в тех же 90-х свободной экзоной пыталась стать Одесса - мирная, спокойная, зажиточная. И мэр ее Гурвиц годами работал на эту идею, оббивая все положенные пороги от киевских и боюссельских до вашингтонских. Как думаете, у него что-то получилось? Безусловно, нет, потому что слишком много невыполнимых условий нужно было исполнить.

И когда вдруг говорят, что воюющей и разрушенный Донбасс враз станет свободной зоной, в голове крутится только одно - "зона свободной быть не может".

россия действительно превратила Донбасс в зону - бедствующую и карательную - но ни о какой экономической свободе там и речи быть не может.

Потому Трамп, когда предлагает это - либо шулер, либо идиот. Во второе я верю меньше, потому интересуюсь: за кого он нас имеет?

И этот же вопрос мучит, когда Трамп говорит о том, что россия восстановит Украину, потому что ей нужен сильный, богатый сосед. Мантру про сильную Украину пел еще их президент Ельцин и активно ее озвучивал посол Черномырдин.

Я пару раз просила его объяснить, зачем вдруг россии сильная Украина, но златоуст Виктор Степанович так и не смог это сделать - невозможно объяснить слова начальства, не имеющие ничего общего с реальностью.

Нынешние рассказы Трампа о том, как он "верит путину" и знает, что тот любит Украину - исключительное живодерство и воплощение фразы "любить по-русски". Также это свидетельство американского бессилия - Трамп не смог уговорить путина даже на прекращение огня во время возможного референдума в Украине. К тому же США не намерены входить в группу гарантов безопасности Украины и собираются только "помогать". То есть - они умывают руки и зарабатывают деньги на очередной крови. И в нынешней ситуации им лучше жевать свой торт, чем говорить.