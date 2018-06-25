Мир В Евросоюзе создают Кибернетические войска быстрого реагирования

2018-06-27 09:42 126

Министры обороны Литвы, Эстонии, Хорватии, Нидерландов и Румынии подписали протокол о намерениях создавать силы быстрого кибернетического реагирования. Инициатива проекта принадлежит Литве.

Как сообщает Delfi, до конца года еще четыре страны - Франция, Испания, Польша и Финляндия, - присоединятся к инициативе. 

На правах наблюдателей к проекту присоединятся еще четыре страны - Бельгия, Греция, Словения и Германия.

Предполагается создание кибернетических команд с ротацией каждые шесть месяцев. Они могли бы прийти на помощь государствам-членам в случае крупных компьютерных инцидентов.

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График ротации, как ожидается, будет утвержден в следующем году.

По словам министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, с институтами ЕС будет обсуждена возможность использования в рамках проекта средств бюджета Евросоюза для закупок оборудования и программного обеспечения.

 

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