Мир Кожура яблок может спасти от смертельной болезни

2018-06-25 17:00 603

 

Американские ученые обнаружили, что кожура яблок обладает противораковыми свойствами.

Об этом сообщает healthystyle.info

Исследователи из университета Висконсина провели эксперимент, который показал, что антиоксиданты, содержащиеся в кожуре яблока, могут замедлить рост клеток раковой опухоли простаты, а также полезны при раке груди.

В ходе последних экспериментов ученые установили, что происходит с раковыми клетками, когда они контактируют с экстрактом из яблока сорта Гала. Оказалось, клетки из опухолей на простате и в груди медленнее растут и меньше живут после воздействия на них экстрактом из кожуры. Также было отмечено повышение уровня марпина, белка, который помогает подавлять рост раковых клеток.

Эксперты на основании результатов исследования рекомендуют не очищать яблоки от кожуры перед тем, как их съесть. Также специалисты напомнили, что это не единственные положительные свойства яблок. Ранее удалось доказать, что эти фрукты полезны также для здоровья сердечно-сосудистой системы.

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Мир

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