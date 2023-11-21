Жизнь Случай гепатита А обнаружили в Киевской области

2023-11-21 18:26

 

Один случай заболевания гепатитом А зафиксирован в Броварах Киевской области. Заражение произошло, вероятнее всего, контактно-бытовым путем

В Броварах Киевской области зафиксирован случай заболевания гепатитом А. Об этом во время оперативного совещания сообщила директор Броварского районного филиала ГУ "Киевский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Елена Левченко.

Цитата

Один случай... гепатита А. Он зарегистрирован в областном спортивном колледже - у работника этого колледжа. Вероятнее всего, инфицирование произошло контактно-бытовым путем, поскольку мы исключили как пищевые продукты, так и воду - сказала чиновница на видео с совещания, обнародованном "Трибуна-Бровары".

Детали

По ее словам, "проведены соответствующие противоэпидемические мероприятия, которые продолжаются в этом колледже".

"Больная уже выписана из инфекционного отделения", - добавила чиновница.

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