Украина В Киеве выкрали сына финансового атташе Ливии

2018-06-25 20:00 300

 

В центре Киева 25 июня двое неизвестных напали на гражданина Ливии.

Как заявили в пресс-службе Национальной полиции Киева на официальном сайте, около 12 дня правоохранителям начали поступать сообщения о похищении человека.

В полиции не раскрывают личность пострадавшего, однако, как сообщает издание The Insider со ссылкой на источники в правоохранительных органах, ним является сын финансового атташе Ливии.

Злоумышленники силой усадили парня в салон автомобиля Volkswagen Golf с номерами 369BPG и скрылись в неизвестном направлении.

Нападение произошло приблизительно в 12 дня около дома по адресу ул. Тургеневская, 62. Во время осмотра места происшествия полиция нашла паспорт гражданина Республики Ливия по имени Абдусалам, 1992 года рождения.

Отмечается, что в городе объявлен план "Перехват".

 

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