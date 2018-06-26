Украина Перед праздниками в Украину вернется жара с тропическими грозами

2018-06-26 20:00 234

 

В ближайшие двое суток в большинстве областей Украины пройдут дожди и будет держаться жаркая погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

27 июня погоду будет определять неустойчивая воздушная масса с юга Европы, ночью преимущественно без осадков; днем местами кратковременные дожди и грозы.

В Одесской, Винницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской областях ожидаются сильные грозовые дожди, местами град и шквалы 17-22 м/с. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 25-30°. В восточных и большинстве южных регионов, а также в Днепропетровской областях ночью 18-23°, днем 31-36°.

В Киеве 27 июня ночью без осадков, лишь вечером кратковременный дождь, гроза; температура ночью 15-17°, днем 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 27 июня самая высокая температура днем была 32,7° в 1961 году, самая низкая ночью 7,8° в 1929 году.

В Украине 28 июня ожидаются грозовые дожди, в отдельных районах – град и шквалы 15-20 м/с, в центральных областях и Прикарпатье местами сильные дожди; лишь в Приазовье без осадков.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных областях ночью 11-16°, днем 21-26°; в северных областях ночью 15-20°, днем 25-30°; в центральных областях ночью 18-23°, днем 28-33°; в восточных и большинстве южных областей ночью 21-26°, днем 31-36°.

В Киеве 28 июня прогнозируются кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах – град и шквалы 15-20 м/с. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

По состоянию на вторник, 26 июня, температура воды в Черном и Азовском морях была 21-25°; в Днепре возле Киева 22°.

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