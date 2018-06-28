Мир Покажи личико! В Нидерландах запретили носить паранджу, никаб и чадру

2018-06-28 14:45 234

В Нидерландах ввели запрет на ношение одежды с закрытым лицом в общественных местах. 

"Первая палата парламента Нидерландов проголосовала за запрет ношения в общественных местах одежды, закрывающей лицо. Согласно новому закону, в транспорте, школах, больницах и государственных учреждениях нельзя будет носить паранджу, никаб и чадру", - сообщает CNN.

Закон не распространяется на общественные улицы. Предполагается, что новый закон вступит в силу в начале 2019 года.

Аналогичные запреты из-за возросшей угрозы терроризма ранее были введены во Франции, Германии, Бельгии и Швейцарии.

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