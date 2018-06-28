Украина Полиция задержала похитителей сына ливийского дипломата в Киеве

2018-06-28 17:23 108

 

Сына ливийского финансового атташе 25 июня в Киеве похитили двое граждан Египта ради выкупа.

Об этом рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, пишет пресс-служба Нацполиции.

Сообщение о похищении мужчины на улице Тургеневской поступило от свидетелей. В столице ввели план "Перехват" и начали розыск. На месте преступления следственно-оперативная группа территориального пообщались со свидетелями и установила, что злоумышленники скрылись на автомобиле "Фольксваген Гольф" темно-синего цвета, сообщает полиция.

В тот же день в Дарницком районе Киева полицейские нашли пострадавшего, у которого были телесные повреждения. Сейчас он находится в больнице под охраной полиции.

"В течение двух суток уголовная полиция Киева вместе с Шевченковским управлением полиции проводили следственно-оперативные мероприятия, в результате которых задержали двух человек, которые похитили молодого человека и удерживали его в гараже, нанесли телесные повреждения, а также требовали у него деньги. Они – граждане Египта, живут на территории Украины несколько лет", - рассказал Крищенко.

По его словам, они отказались давать какие-либо объяснения. На это время их задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, и следователи обратятся в суд для избрания им меры пресечения. "Они четко понимали, кого они похитили, и пытались связаться с родителями пострадавшего. Но полиция это преступление остановила и довольно оперативно задержала похитителей", - отметил Андрей Крищенко.

Следователи расследуют два уголовных производства: по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. За совершенные преступления злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

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