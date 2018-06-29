Украина На Почтовой площади в Киеве заметили лидера Rammstein Тилля Линдеманна

2018-06-29 14:13 282

Фронтмена и вокалиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна неожиданно заметили в Киеве на Почтовой площади.

Как свидетельствует фото в Facebook на странице "Музей на Почтовой площади", размещенное Виталием Белецким, Линдеманн посетил активистов, требующих расторгнуть договор с застройщиком торгового центра и создать на Почтовой площади музей.

"К нам приехал Линдеманн, Rammstein", - написал на странице "Музей на Почтовой площади" в Facebook Виталий Белецкий и выложил фото с музыкантом.

По словам активистов, лидер Rammstein передвигался по городу без охраны, только в компании переводчика и еще одного сопровождающего.

С какой именно целью музыкант прибыл в Киев пока неизвестно. Ранее СМИ сообщали, что Светлана Лобода родила второго ребенка от Тилля Линдеманна.