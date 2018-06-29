Мир Как избежать лишнего веса - ученые выяснили, кто и когда уязвим к полноте

2018-06-29 20:31 156

Британские диетологи провели эксперименты, цель которых было определить возраст, в котором люди особенно быстро набирают лишние килограммы. 

Как сообщает Healthystyle, был изучен образ жизни участников исследования: смена пищевых пристрастий, величина рабочей нагрузки и качество отношений с партнером. В эксперименте участвовали 1000 человек.

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В результате было установлено, что женщины и мужчины уязвимы к полноте не в одном возрасте. Для женщин опасный возраст для фигуры - 35-40 лет. Как правило, представительницы прекрасного пола полнеют после рождения малышей, а также благодаря постоянной готовке еды и регулярным совместным приемам пищи с мужем и детьми.

У мужчин проблема лишнего веса становится актуальной обычно в период 40-45 лет. Основная причина (у 36% представителей сильного пола) - стресс на работе. Специалисты считают, что стремление мужчин построить успешную карьеру ставит на задний план спорт, на который часто нельзя найти свободное время.

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