Украина Из-за грозы и шквального ветра в Украине остались без света 204 населенных пункта

2018-06-29 11:42 150

В результате сложных погодных условий 28-29 июня в Украине обесточены 204 населенных пункта в семи областях. Самая сложная ситуация с энергоснабжением наблюдается в Полтавской, Луганской и Черновицкой областях

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, 28-29 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 204 населенных пункта в 7 областях, а именно: Полтавская – 58 н.п., Луганская – 51 н.п., Черновицкая – 45 н.п., Тернопольская – 20 н.п., Днепропетровская – 17 н.п., Кировоградская – 11 н.п., Запорожская – 2 н.п.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В частности, в Луганской области в г. Рубежное вследствие интенсивных осадков и порывов ветра повреждены кровли 11 жилых домов (5-этажных и 6-этажных) и повалено свыше 100 деревьев.

А в Ивано-Франковской области в 5 районах в результате интенсивных осадков в виде дождя было подтоплено 79 частных жилых домов (уровень воды 5-10 см) и 9 объектов социально-производственной сферы.