Трамп предлагал Макрону выйти из Евросоюза

Дональд Трамп предлагал Эммануэлю Макрону выйти из Евросоюза в обмен на выгодную торговую сделку. Об этом сообщает Washington Post.
Со ссылкой на европейские правительственные источники газета сообщает, что предложение прозвучало в апреле, когда президенты США и Франции встретились в Белом доме. Переговоры касались в том числе и вопросов торговли.
"Почему вы не выйдете из ЕС?", - якобы спросил Трамп.
Затем он пообещал, что в случае выхода Франции из Евросоюза предложит Парижу двусторонний торговый договор на лучших условиях, чем имеет ЕС как единая организация. Американское издание опубликовало эту информацию перед поездкой президента США в Европу, где он, в частности, посетит саммит НАТО и встретится с Владимиром Путиным.