Мир Трамп предлагал Макрону выйти из Евросоюза

2018-06-30 15:00 123

Дональд Трамп предлагал Эммануэлю Макрону выйти из Евросоюза в обмен на выгодную торговую сделку. Об этом сообщает Washington Post.

Со ссылкой на европейские правительственные источники газета сообщает, что предложение прозвучало в апреле, когда президенты США и Франции встретились в Белом доме. Переговоры касались в том числе и вопросов торговли.

"Почему вы не выйдете из ЕС?", - якобы спросил Трамп.

Затем он пообещал, что в случае выхода Франции из Евросоюза предложит Парижу двусторонний торговый договор на лучших условиях, чем имеет ЕС как единая организация. Американское издание опубликовало эту информацию перед поездкой президента США в Европу, где он, в частности, посетит саммит НАТО и встретится с Владимиром Путиным.