Мир фото В США провели испытания управляемой ядерной бомбы нового поколения

2018-07-02 11:14 171

Военные США провели квалификационные тесты управляемой ядерной бомбы B61-12. Как сообщает Military.com, испытания проводились на полигоне Тонопа в штате Невада.

В испытаниях участвовали стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit.

В ходе испытаний было установлено, что конструкция B61-12 соответствует системным требованиям.

"Эти квалификационные летные испытания демонстрируют, что конструкция B61-12 соответствует системным требованиям и иллюстрирует прогресс программы B61-12 в соответствии с требованиями национальной безопасности", – рассказал сотрудник Национальной администрации по ядерной безопасности США, бригадный генерал Майкл Луттон.