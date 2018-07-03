Украина Осенью украинские дороги начнут размечать по евростандарту - полосы станут уже

2018-07-06 11:12 195

С 1 сентября украинские дороги начнут размечать по евростандарту, полосы движения станут уже на полметра уже.

Как сообщил замминистра регионального строительства Лев Парцхаладзе, освободившуюся часть трассы отдадут велосипедистам или общественному транспорту.

По задумке чиновников, передает "Сегодня", узкие полосы заставят водителей снижать скорость, соответственно снизится и вероятность ДТП. Однако специалисты по безопасности дорожного движения опасаются, что все окажется в точности до наоборот - станет больше аварий и смертей среди велосипедистов.

Изменения коснутся городских улиц: на магистралях городского значения с непрерывным потоком движения (например, Столичное шоссе в Киеве) ширина каждой полосы станет не 3,75, а 3,5 м, на менее загруженных улицах — 3 м (сейчас 3,5 м), на более мелких улицах — 2,75 м (сейчас 3 м).

Сегодня на дорогах I и II категорий (две и более полосы в каждую сторону — это магистрали международного, государственного и межобластного значения, например, Киев — Львов, проходящие также через населенные пункты) по действующим стройнормам каждая полоса не может быть уже 3,75 м, для дорог III категории (1 полоса — это дороги областного значения) — не уже 3,5 м, для дорог IV категории (1 полоса — это дороги районного значения) — 3 м, наконец, для дорог V категории (между селами) — 4,5 м, без разделения на полосы движения.

"В новых госстройнормах по улицам и дорогам мы адаптировали эти нормы к европейским, соответственно сузив ширину полос движения при проектировании и строительстве дорог. Европейская практика показывает, что дороги с меньшей шириной полосы движения — 3—3,25 м — подсознательно побуждают водителей ехать с меньшей скоростью", — считает замминистра.

Все новые и ремонтируемые трассы будут строиться более узкими, а уже имеющиеся переразметят, выделив двухстороннюю дорожку для велосипедистов, минимальная совокупная ширина которой должна быть 2,5 м.