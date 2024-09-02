В Украине с сентября подняли акциз на топливо. Что будет с ценами на бензин

2024-09-02 16:48

Акцизы на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Украине вырастут с 1 сентября 2024 года. Соответствующий законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

Чоо это значит и как изменятся цены на заправках.

Повышение акцизов на топливо

Повышение акцизов на бензин, дизель и автогаз заложено в изменениях в Налоговый кодекс, которые прошли второе чтение еще в июле. Законопроект устанавливает график поэтапного роста акцизного сбора в течение четырех лет.

Таким образом, с 1 сентября ставки на бензин вырастут с 215,5 евро до 242,6 евро за тысячу литров, на дизтопливо - с 139,5 евро до 177,6 евро, на автомобильный газ - с 52 до 148 евро.

Следующее повышение - с 1 января 2025 года. А с января 2028 года ставки достигнут отметок 359 евро, 330 евро и 250 евро за тысячу литров соответственно.

Как говорится в пояснительной записке, повышение необходимо в том числе в связи с приведением законодательства Украины к нормам Европейского Союза в рамках выполнения Соглашения об ассоциации - в части приближения ставок акцизного налога к минимальному европейскому уровню.

Как вырастут цены на АЗС в сентябре

По расчетам авторов законопроекта, повышение акцизов приведет к росту цен на бензин на 1,50 гривен, на дизель - на 1,95 гривен и на автомобильный газ - на 5,8 гривен за литр.

"Мы предполагаем, что повышение акцизов произойдет где-то в пределах 1,5-2 гривны на бензины и дизели. И это тот вклад, который все мы с вами внесем в финансирование армии", - говорил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По данным мониторинга рынка, на конец лета средние розничные цены на бензин А-95 составляют 56,59 гривен за литр (-0,15 гривен за месяц), на дизельное топливо 52,85 гривен за литр (-0,03 гривен), на автогаз 28,87 гривен за литр (+0,87 гривен).

Согласно прогнозу Национального банка, за III квартал 2024 года цены на топливо вырастут на 3,8%, за IV квартал - еще на 5,4%. В итоге до конца года топливо подорожает более чем на 9%.

По мнению директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна, в сентябре стоимость бензина и дизеля существенно не изменится.

"Лично я не уверен, что цена на дизель и бензин вырастет. В последнее время закупочные цены в мире упали, это создает возможности компенсировать в цене повышение налога", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

При этом он не исключает рост цен на сжиженный газ для автомобилей, поскольку здесь повышение акцизов более резкое. По его словам, цены на автогаз уже начали постепенно увеличиваться в ожидании новой ставки.

"Но даже несмотря на повышение цены сжиженный газ сохранит свою эффективность по отношению к бензину", - добавил Куюн.

Как подорожание топлива повлияет на другие цены

Как отметил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в комментарии РБК-Украина, цены на продукты питания начнут расти с конца сентября.

Одна из причин прямо связана с подорожанием топлива. Из-за этого вырастут затраты на логистику. Кроме того, с наступлением холодов подорожавшее топливо будет использоваться в генераторах, что поднимет себестоимость продукции.