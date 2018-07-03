Стрельба в центре Киева: появились первые подробности

В Киеве рядом с рестораном "Долма" произошла стрельба, в результате которой предварительно пострадал один человек.
Как сообщил источник преступление произошло во вторник, 3 июля, около 16:10, на ул. Большая Васильковская, 112.
"Огнестрельное ранение в живот. Пострадавший – иностранец", - сообщил инсайдер.
По словам очевидцев, стрельбу будто бы остановила женщина, которая начала кричать посреди улицы. Также на ступеньках видна небольшая лужа крови. На месте происшествия очевидцы насчитали восемь отстрелянных гильз.