Украина Стрельба в центре Киева: появились первые подробности

2018-07-03 18:30 273

 

В Киеве рядом с рестораном "Долма" произошла стрельба, в результате которой предварительно пострадал один человек.

Как сообщил источник преступление произошло во вторник, 3 июля, около 16:10, на ул. Большая Васильковская, 112.

"Огнестрельное ранение в живот. Пострадавший – иностранец", - сообщил инсайдер.

По словам очевидцев, стрельбу будто бы остановила женщина, которая начала кричать посреди улицы. Также на ступеньках видна небольшая лужа крови. На месте происшествия очевидцы насчитали восемь отстрелянных гильз.

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