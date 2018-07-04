Профильные СМИ составили карту незаконных новостроек украинской столицы. Выбор объектов и их группировка проведены на основе официальных данных электронного градостроительного кадастра Киевской городской государственной администрации. Всего, по данным ресурса domik.ua, с начала 2018 года в Киеве насчитывается 67 незаконных строек.
|
Список незаконных строек в Киеве в 2018 году
|
№
|
Расположение (район Киева)
|
Адрес
|
Название ЖК
|
Застройщик
|
1.
|
Левый берег
Деснянский район
|
ул. Н. Закревского, 42-А
|
ЖК «Жемчужина Троещины»
|
ООО «Континентбуд»
|
2.
|
Деснянский район
|
ул. Н. Лаврухина, 8
|
ЖК «Троещинские Липки»
|
ЧП «Галичинабуд»
|
3.
|
Деснянский район
|
ул. Лисковская, 33/51
|
жилой дом
|
неизвестно
|
4.
|
Деснянский район
|
ул. Милославская, 31-В
|
клубный дом «Милославский»
|
ООО «Парк-Сервис-7»
|
5.
|
Левый берег
Днепровский район
|
Харьковское шоссе, 15-А
|
ЖК «Новая волна»
|
ООО «УК Сити Групп»
|
6.
|
Днепровский район
|
Харьковское шоссе, 17-а
|
ЖК «Стародарницкий»
|
Неизвестно
|
7.
|
Днепровский район
|
Харьковское шоссе, 19
|
многофункцио-
нальный комплекс «Мега сити»
|
ООО
«Укоинвест
Строй»
|
8.
|
Днепровский район
|
ул. Фанерная, 5-А
|
жилой дом «Домино»
|
Неизвестно
|
9.
|
Днепровский район
|
ул. Сосницкая, 49, 51, 53
|
жилой дом
|
Неизвестно
|
10.
|
Днепровский район
|
пер. Лобачевского, 7-7А
|
ЖК «Флагман»
|
Неизвестно
|
11.
|
Днепровский район
|
улица Н. Попудренко, 16-А
|
жилой дом
|
ООО «Экобуд»
|
12.
|
Днепровский район
|
бкл. Ярослава Гашека, 20, 22, 24
|
ЖК «Родинний затишок»
|
Неизвестно
|
13.
|
Днепровский район
|
ул. Сивашская, 12/2
|
ЖК «Лего Хаус»
|
Неизвестно
|
14.
|
Днепровский район
|
Броварской проспект, ПКиО «Гидропарк»
|
стройка коттеджей
|
Неизвестно
|
15.
|
Левый берег Дарницкий район
|
ул. Славгородская, 25
|
ЖК «Славгородский»
|
Неизвестно
|
16.
|
Дарницкий район
|
ул. Завальная, 10-Г
|
ЖК «Status Grad»
|
ООО «Строительно-инвестиционная компания «Березняки-
житлобуд»
|
17.
|
Дарницкий район
|
ул. Левадная, 56
|
клубный дом «На Левадной»
|
Неизвестно
|
18.
|
Дарницкий район
|
ул. Светлая, 3-Д
|
ЖК «Схiдна Брама»
|
Неизвестно
|
19.
|
Дарницкий район
|
ул. Промышленная, 10.
|
жилой дом
|
Неизвестно
|
20.
|
Дарницкий район
|
ул. Здолбуновская, 13
|
ЖК «Приозерный»
|
Неизвестно
|
21.
|
Дарницкий район
|
ул. Здолбуновской, 11-а, 11-в напротив дома №4 на ул. Бойко
|
строительная площадка
|
Неизвестно
|
22.
|
Правый берег Киева
Соломенский район
|
ул. Кировоградская, 70
|
ЖК «Совские пруды»
|
ООО «Сити-Девелопмент»
|
23.
|
Соломенский район
|
ул. Кадетский Гай, 4
|
ЖК «Меридиан»
|
Неизвестно
|
24.
|
Соломенский район
|
ул. Андрея Головко, 4
|
двухэтажная пристройка к жилому дому
|
Неизвестно
|
25.
|
Соломенский район
|
ул. Раздельная, 1-А, напротив ул. Кудряшова, 73
|
объект неизвестного назначения в границах малоэтажной застройки
|
Неизвестно
|
26.
|
Святошинский район
|
ул. Святошинская, 1
|
жилой комплекс
|
ЗАО «МЖК «Академгородок».
|
27.
|
Святошинский район
|
ул. Олевская 5, 9, 11, 15
|
ЖК «Сосновый бор»
|
ООО
«Укоинвест
Строй»
|
28.
|
Святошинский район
|
ул. В. Покотило, 6
|
жилой комплекс
|
Неизвестно
|
29.
|
Святошинский район
|
ул. М. Булгакова, 12
|
ЖК «Маргарита»
|
Неизвестно
|
30.
|
Святошинский район
|
бул. Академика Вернадского, 1/22
|
частный дом
|
Неизвестно
|
31.
|
Шевченковский район
|
ул. Лукьяновская, 14-А
|
клубный дом «InCo home на Подоле»
|
Неизвестно
|
32.
|
Шевченковский район
|
ул. Рижская, 19-А
|
ЖК «Прибалтийский»
|
Неизвестно
|
33.
|
Шевченковский район
|
пер. Десятинный, 3-5
|
административно-жилой комплекс
|
Украинская православная церковь Киевского патриархата
|
34.
|
Шевченковский район
|
ул. Сечевых Стрельцов, 59
|
ЖК «Покрова»
|
Неизвестно
|
35.
|
Шевченковский район
|
ул. Жамбила Жабаева, 22
|
ЖК «Кузьминский»
|
ООО «Социальная молодежная инициатива»
|
36.
|
Шевченковский район
|
ул. Магистральная, 33
|
ЖК «Кузьминский-2»
|
ООО «Капитель-Буд»
|
37.
|
Шевченковский район
|
ул. Е. Телиги, 25
|
ЖК «Grand Park»
|
ООО «Алимпекс-Мартингер»
|
38.
|
Шевченковский район
|
ул. И. Франко, 4
|
жилой комплекс
|
Неизвестно
|
39.
|
Шевченковский район
|
ул. Лукьяновская, 15
|
жилой комплекс
|
Неизвестно
|
40.
|
Шевченковский район
|
ул. Ясногорская,16-А
|
ЖК «Ясногорский»
|
обслуживающий кооператив «Ясногорский К»
|
41.
|
Шевченковский район
|
ул. Жилянская, 118
|
жилой дом «Элегант»
|
ЗАО «Концерн Эссе»
|
42.
|
Шевченковский район
|
ул. Жилянская, 120-Б
|
стройка дома
|
ОСМД «Лыбидь-33»
|
43.
|
Шевченковский район
|
ул. Жамбила Жабаева, 7-Д
|
ЖК «Посольский»
|
ООО «Компания «Будинвест капитал»
|
44.
|
Шевченковский район
|
ул. С. Руданского, 9-А
|
ЖК «Молодежная инициатива»
|
ООО «Социальная молодежная инициатива»
|
45.
|
Шевченковский район
|
ул. С. Руданского, 3-А
|
ЖК «Затишний»
|
Неизвестно
|
46.
|
Шевченковский район
|
ул. Тропинина, 3-5
|
ЖК «Тропинина»
|
ООО «Мегаполисстрой»
|
47.
|
Подольский район
|
ул. Электриков, 26\10, 28\14, 28\15
|
строительство здания
|
Неизвестно
|
48.
|
Подольский район
|
просп. Правды, 102
|
ЖК «Синеозерный»
|
ООО «Строительная Компания «Кроун»
|
49.
|
Подольский район
|
ул. Замковецкая, 5
|
ЖК «Замковецкий»
|
ООО «Замок Билд»
|
50.
|
Подольский район
|
ул. Белицкая, 108-А
|
жилой дом
|
Неизвестно
|
51.
|
Подольский район
|
просп. Правды, 80-82
|
жилой комплекс
|
ООО «Алекс Буд»
|
52.
|
Подольский район
|
ул. Сошенко, 33
|
ЖК «Белла Виста»
|
Национальный союз художников Украины
|
53.
|
Подольский район
|
Нижний Вал, 13
|
строительство объекта
|
Неизвестно
|
54.
|
Подольский район
|
ул. Петропавловская, 38
|
строительство объекта
|
Неизвестно
|
55.
|
Подольский район
|
ул. Петропавловская, 40
|
реконструкция жилого здания
|
ГП «Государственный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт инновационных технологий в энергетике и энерго-
сбережении»
|
56.
|
Печерский район
|
ул. Менделеева, 18-20
|
ЖК «Миа Вилла»
|
Неизвестно
|
57.
|
Печерский район
|
ул. Ольшанская, 2-6
|
ЖК «Печерский бастион»
|
ООО «Инновационная строительная компания»
|
58.
|
Печерский район
|
ул. Добровольческих батальонов, 8
|
строительство жилого дома
|
Неизвестно
|
59.
|
Голосеевский район
|
пер. Моторный, 9-9А
|
жилой комплекс
|
Неизвестно
|
60.
|
Голосеевский район
|
ул. Тихорецкая, 30/7
|
ЖК «Тихорецкий»
|
ООО «Сити Групп»
|
61.
|
Голосеевский район
|
ул. Гвардейская, 74
|
ЖК «G-House»
|
«Инвестиционно-строительная компания «ABC Build»
|
62.
|
Голосеевский район
|
Стратегическое шоссе, 53
|
ЖК «Мозаика»
|
ООО «Инвестиционно-строительная компания «Днипробуд»
|
63.
|
Голосеевский район
|
просп. Науки, 66-70
|
ЖК «Симфония»
|
Неизвестно
|
64.
|
Голосеевский район
|
просп. Науки, 42-А
|
ЖК «Мрія»
|
Неизвестно
|
65.
|
Голосеевский район
|
ул. Ракетная, 24
|
ЖК «Панорамне містечко»
|
ООО «Техэнерго»
|
66.
|
Голосеевский район
|
ул. А. Вильямса, 2-Д
|
ЖК «Теремок»
|
Неизвестно
|
67.
|
Оболонский район (поселок Пуща-Водица)
|
ул. Федора Максименко, 24-А
|
ЖК «Курортный»
|
ООО
«Будкапитал-
2014»
Существуют строительные объекты, не указанные на карте мониторинга новостроек Киева.
Такое бывает, если:
- объект строится на участке в частной собственности (на карте указаны стройки, расположенные на государственной (арендованной) земле);
- объект начали возводить недавно и специалисты межведомственного центра не успели внести стройку в реестр.
Если объект не проверен сотрудниками госслужб, он не нанесен на карту и по сути может быть, как законной, так и незаконной стройкой.
Несмотря на отметку (даже зеленую — то есть «полностью законна») на сайте мониторинга новостроек Киева, перед инвестированием проекта необходимо тщательно изучить всю доступную информацию об объекте и компаниях, представляющих его. Это можно сделать, воспользовавшись советами из публикации «Безопасная инвестиция: что можно узнать о застройщике и его жилом комплексе в Интернете» .
Выяснить, какие жилые новостройки столицы считаются незаконными и как решаются вопросы их статуса, можно на форуме проблемные стройки Киева.
Источник: domik.ua