Украина КАРТА Полный список незаконных новостроек Киева - как и где узнать правду о жилье

2018-07-04 12:13 186

Профильные СМИ составили карту незаконных новостроек украинской столицы. Выбор объектов и их группировка проведены на основе официальных данных электронного градостроительного кадастра Киевской городской государственной администрации. Всего, по данным ресурса domik.ua, с начала 2018 года в Киеве насчитывается 67 незаконных строек.

Список незаконных строек в Киеве в 2018 году № Расположение (район Киева) Адрес Название ЖК Застройщик 1. Левый берег Деснянский район ул. Н. Закревского, 42-А ЖК «Жемчужина Троещины» ООО «Континентбуд» 2. Деснянский район ул. Н. Лаврухина, 8 ЖК «Троещинские Липки» ЧП «Галичинабуд» 3. Деснянский район ул. Лисковская, 33/51 жилой дом неизвестно 4. Деснянский район ул. Милославская, 31-В клубный дом «Милославский» ООО «Парк-Сервис-7» 5. Левый берег Днепровский район Харьковское шоссе, 15-А ЖК «Новая волна» ООО «УК Сити Групп» 6. Днепровский район Харьковское шоссе, 17-а ЖК «Стародарницкий» Неизвестно 7. Днепровский район Харьковское шоссе, 19 многофункцио- нальный комплекс «Мега сити» ООО «Укоинвест Строй» 8. Днепровский район ул. Фанерная, 5-А жилой дом «Домино» Неизвестно 9. Днепровский район ул. Сосницкая, 49, 51, 53 жилой дом Неизвестно 10. Днепровский район пер. Лобачевского, 7-7А ЖК «Флагман» Неизвестно 11. Днепровский район улица Н. Попудренко, 16-А жилой дом ООО «Экобуд» 12. Днепровский район бкл. Ярослава Гашека, 20, 22, 24 ЖК «Родинний затишок» Неизвестно 13. Днепровский район ул. Сивашская, 12/2 ЖК «Лего Хаус» Неизвестно 14. Днепровский район Броварской проспект, ПКиО «Гидропарк» стройка коттеджей Неизвестно 15. Левый берег Дарницкий район ул. Славгородская, 25 ЖК «Славгородский» Неизвестно 16. Дарницкий район ул. Завальная, 10-Г ЖК «Status Grad» ООО «Строительно-инвестиционная компания «Березняки- житлобуд» 17. Дарницкий район ул. Левадная, 56 клубный дом «На Левадной» Неизвестно 18. Дарницкий район ул. Светлая, 3-Д ЖК «Схiдна Брама» Неизвестно 19. Дарницкий район ул. Промышленная, 10. жилой дом Неизвестно 20. Дарницкий район ул. Здолбуновская, 13 ЖК «Приозерный» Неизвестно 21. Дарницкий район ул. Здолбуновской, 11-а, 11-в напротив дома №4 на ул. Бойко строительная площадка Неизвестно 22. Правый берег Киева Соломенский район ул. Кировоградская, 70 ЖК «Совские пруды» ООО «Сити-Девелопмент» 23. Соломенский район ул. Кадетский Гай, 4 ЖК «Меридиан» Неизвестно 24. Соломенский район ул. Андрея Головко, 4 двухэтажная пристройка к жилому дому Неизвестно 25. Соломенский район ул. Раздельная, 1-А, напротив ул. Кудряшова, 73 объект неизвестного назначения в границах малоэтажной застройки Неизвестно 26. Святошинский район ул. Святошинская, 1 жилой комплекс ЗАО «МЖК «Академгородок». 27. Святошинский район ул. Олевская 5, 9, 11, 15 ЖК «Сосновый бор» ООО «Укоинвест Строй» 28. Святошинский район ул. В. Покотило, 6 жилой комплекс Неизвестно 29. Святошинский район ул. М. Булгакова, 12 ЖК «Маргарита» Неизвестно 30. Святошинский район бул. Академика Вернадского, 1/22 частный дом Неизвестно 31. Шевченковский район ул. Лукьяновская, 14-А клубный дом «InCo home на Подоле» Неизвестно 32. Шевченковский район ул. Рижская, 19-А ЖК «Прибалтийский» Неизвестно 33. Шевченковский район пер. Десятинный, 3-5 административно-жилой комплекс Украинская православная церковь Киевского патриархата 34. Шевченковский район ул. Сечевых Стрельцов, 59 ЖК «Покрова» Неизвестно 35. Шевченковский район ул. Жамбила Жабаева, 22 ЖК «Кузьминский» ООО «Социальная молодежная инициатива» 36. Шевченковский район ул. Магистральная, 33 ЖК «Кузьминский-2» ООО «Капитель-Буд» 37. Шевченковский район ул. Е. Телиги, 25 ЖК «Grand Park» ООО «Алимпекс-Мартингер» 38. Шевченковский район ул. И. Франко, 4 жилой комплекс Неизвестно 39. Шевченковский район ул. Лукьяновская, 15 жилой комплекс Неизвестно 40. Шевченковский район ул. Ясногорская,16-А ЖК «Ясногорский» обслуживающий кооператив «Ясногорский К» 41. Шевченковский район ул. Жилянская, 118 жилой дом «Элегант» ЗАО «Концерн Эссе» 42. Шевченковский район ул. Жилянская, 120-Б стройка дома ОСМД «Лыбидь-33» 43. Шевченковский район ул. Жамбила Жабаева, 7-Д ЖК «Посольский» ООО «Компания «Будинвест капитал» 44. Шевченковский район ул. С. Руданского, 9-А ЖК «Молодежная инициатива» ООО «Социальная молодежная инициатива» 45. Шевченковский район ул. С. Руданского, 3-А ЖК «Затишний» Неизвестно 46. Шевченковский район ул. Тропинина, 3-5 ЖК «Тропинина» ООО «Мегаполисстрой» 47. Подольский район ул. Электриков, 26\10, 28\14, 28\15 строительство здания Неизвестно 48. Подольский район просп. Правды, 102 ЖК «Синеозерный» ООО «Строительная Компания «Кроун» 49. Подольский район ул. Замковецкая, 5 ЖК «Замковецкий» ООО «Замок Билд» 50. Подольский район ул. Белицкая, 108-А жилой дом Неизвестно 51. Подольский район просп. Правды, 80-82 жилой комплекс ООО «Алекс Буд» 52. Подольский район ул. Сошенко, 33 ЖК «Белла Виста» Национальный союз художников Украины 53. Подольский район Нижний Вал, 13 строительство объекта Неизвестно 54. Подольский район ул. Петропавловская, 38 строительство объекта Неизвестно 55. Подольский район ул. Петропавловская, 40 реконструкция жилого здания ГП «Государственный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт инновационных технологий в энергетике и энерго- сбережении» 56. Печерский район ул. Менделеева, 18-20 ЖК «Миа Вилла» Неизвестно 57. Печерский район ул. Ольшанская, 2-6 ЖК «Печерский бастион» ООО «Инновационная строительная компания» 58. Печерский район ул. Добровольческих батальонов, 8 строительство жилого дома Неизвестно 59. Голосеевский район пер. Моторный, 9-9А жилой комплекс Неизвестно 60. Голосеевский район ул. Тихорецкая, 30/7 ЖК «Тихорецкий» ООО «Сити Групп» 61. Голосеевский район ул. Гвардейская, 74 ЖК «G-House» «Инвестиционно-строительная компания «ABC Build» 62. Голосеевский район Стратегическое шоссе, 53 ЖК «Мозаика» ООО «Инвестиционно-строительная компания «Днипробуд» 63. Голосеевский район просп. Науки, 66-70 ЖК «Симфония» Неизвестно 64. Голосеевский район просп. Науки, 42-А ЖК «Мрія» Неизвестно 65. Голосеевский район ул. Ракетная, 24 ЖК «Панорамне містечко» ООО «Техэнерго» 66. Голосеевский район ул. А. Вильямса, 2-Д ЖК «Теремок» Неизвестно 67. Оболонский район (поселок Пуща-Водица) ул. Федора Максименко, 24-А ЖК «Курортный» ООО «Будкапитал- 2014»

Существуют строительные объекты, не указанные на карте мониторинга новостроек Киева.

Такое бывает, если:

- объект строится на участке в частной собственности (на карте указаны стройки, расположенные на государственной (арендованной) земле);

- объект начали возводить недавно и специалисты межведомственного центра не успели внести стройку в реестр.

Если объект не проверен сотрудниками госслужб, он не нанесен на карту и по сути может быть, как законной, так и незаконной стройкой.

Несмотря на отметку (даже зеленую — то есть «полностью законна») на сайте мониторинга новостроек Киева, перед инвестированием проекта необходимо тщательно изучить всю доступную информацию об объекте и компаниях, представляющих его. Это можно сделать, воспользовавшись советами из публикации «Безопасная инвестиция: что можно узнать о застройщике и его жилом комплексе в Интернете» .

Выяснить, какие жилые новостройки столицы считаются незаконными и как решаются вопросы их статуса, можно на форуме проблемные стройки Киева.

Источник: domik.ua