День Нацполиции - центр Киева снова перекроют для транспорта

Сегодня в Киеве частично перекроют центр города. Также внесут изменения в движение общественного транспорта из-за празднования Дня Национальной полиции на Софийской площади.
Как сообщили в КГГА, будут также изменены схемы движения троллейбусов, курсирующих по маршрутам №№ 6, 16 и 18.
Как отметили в Киевпастрансе, ограничения будут действовать с 11:00 ориентировочно до 18:30.
Движение троллейбусов будет организовано следующим образом:
- маршрут № 6 - от Минского массива до ст.м. Лукьяновская;
- маршрут № 16 - от ул. Щусева до Воздухофлотского путепровода;
- маршрут № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.