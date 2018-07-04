Украина День Нацполиции - центр Киева снова перекроют для транспорта

2018-07-04 10:44 99

Сегодня в Киеве частично перекроют центр города. Также внесут изменения в движение общественного транспорта из-за празднования Дня Национальной полиции на Софийской площади.

Как сообщили в КГГА, будут также изменены схемы движения троллейбусов, курсирующих по маршрутам №№ 6, 16 и 18.

Как отметили в Киевпастрансе, ограничения будут действовать с 11:00 ориентировочно до 18:30.

Движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

- маршрут № 6 - от Минского массива до ст.м. Лукьяновская;

- маршрут № 16 - от ул. Щусева до Воздухофлотского путепровода;

- маршрут № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.