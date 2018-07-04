Мир Трудовая миграция стала катастрофой для Украины, - СМИ

2018-07-04 17:08 93

 

По данным онлайн-опроса издания "Деловая столица", 55% респондентов считают трудовую миграцию катастрофой для Украины. Из опроса вытекают также процентные преимущества в миграционных настроениях украинцев: больше половины опрошенных стремятся трудоустроиться за границей.

По информации журналистов, большую роль в процессе сохранения трудоспособных украинцев в стране должно сыграть государство. Таким образом, сохранение или замещение высокоспециализированных кадров не будет происходить без создания более благоприятных условий как для бизнеса, так и для населения. По меньшей мере – в области налогообложения.

"Это переход от налога на прибыль к налогу на выведение капитала, и это налоги, связанные с фондом оплаты труда… То же самое для работника: если он будет платить меньший налог на доходы, то для него это будет стимул здесь (в Украине, – ред.) находиться", - рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

Еще одним важным фактором является доступ к кредитам, что позволит работникам покупать жилье, а значит, привязать себя к месту работы и жительства. Впрочем, принятие новых актов не будет иметь никакого смысла, пока в Украине не начнут выполнять уже имеющиеся законы.

За границей на постоянной основе работает более 3 млн 200 тысяч граждан Украины. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева. "Постоянно за границей работает более 3 млн 200 тысяч украинских граждан", - сказал он. По его словам, трудовая миграция в настоящее время имеет сезонный характер и в ней задействованы до 9 млн украинцев.

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