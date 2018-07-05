Курьезы В Швеции обязали перед сексом получать подтвержденное согласие девушки и парня

2018-07-06 22:12 141

В Швеции начал действовать закон об обязательном согласии участников на секс. Вступил в силу спорный законопроект, который был одобрен еще парламентом 23 мая.

В соответствии с новым законом, сексуальные контакты могут происходить только при недвусмысленном и ясно выраженном словами или действиями согласии партнеров. В ином случае секс будет классифицирован как изнасилование, а бездействие участников не может быть интерпретировано как молчаливое согласие.

"Секс должен быть добровольным", - подчеркивает премьер-министр Швеции Стефан Левен.

Поводом для принятия закона правительство Швеции называет общемировые дебаты о сексуальных домогательствах под хештегом #MeToo, которые начались после секс-скандала вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Ранее глава правительства Швеции Стефан Лефвен, чья коалиция добивалась принятия закона с 2014 года, заявил, что, согласно закону, бремя доказывания в суде будет возлагаться не на жертву изнасилования, а на предполагаемого преступника.

«Согласие должно быть однозначно. Секс должен быть добровольным. Если он недоброволен, то он незаконный», – подчеркнул Лефвен.

Заместитель шведского премьер-министра Изабелла Ловин заявила, что необходимость в принятии этого закона показала кампания против домогательств.