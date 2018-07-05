Украина В Киеве застрелили подполковника полиции: подробности убийства

2018-07-05 17:30 132


Мужчину с двумя огнестрельными ранениями в области груди обнаружили в Шевченковском районе столицы.

В Шевченковском районе Киева на ул. Щусева в автомобиле обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями, сообщает пресс-служба столичной полиции в четверг, 5 июля.

Труп увидела прохожая, которая сразу сообщила об этом в полицию. Гильза была обнаружена неподалеку.

На месте работают полицейские и кинологи со служебными собаками, решается вопрос об открытии уголовного дела.

Как сообщает Информатор со ссылкой на полицейских, убитым является их коллега.

Жители соседнего дома говорят, что не знают этого мужчину и авто им также незнакомо. Известно, что убитому около 35 лет, у него два ранения - оба в область груди.

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