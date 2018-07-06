Украина фото В Киеве лихач пытался оторваться от полиции и снес два столба

2018-07-06 10:45 192

Сегодня в Киеве, пытаясь уйти от погони полиции, Audi на большой скорости снес столб и врезался в другой. Авария произошла на Харьковской площади рано утром, сообщают Стражи.Эспрессо.

Бойцы аварийно-спасательного отряда специального назначения с помощью специнструмента разрезали кузов автомобиля и передали водителя врачам "скорой".

Мужчину в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Свидетели говорят, что водитель двигался на очень большой скорости, убегая от полиции, не реагируя на сигналы правоохранителей.

Подъезжая к Харьковской площади, мужчина не справился с управлением на закруглении дороги.

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