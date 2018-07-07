Мир Трамп гарантирует КНДР светлое будущее – Помпео

2018-07-07 09:57 156

 

Президент США Дональд Трамп гарантирует КНДР светлое будущее, если будет проведена полная денуклеаризация (полное ядерное разоружение).

Американский президент Дональд Трамп гарантирует Северной Корее светлое будущие при условии полной денуклеаризации. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Kyodo.

По его словам, окончательное решение ядерной проблемы Северной Кореи является основным условием Трампа.

Помпео также отметил, что КНДР уже создала рабочую группу по денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

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