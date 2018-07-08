Мир Специалисты назвали продукты, которые не нужно мыть MIGnews.com.ua

2018-07-08 15:00 417

Специалисты рассказали, какие продукты можно мыть водой, а какие бессмысленно или даже вредно. Считается, что большинство продуктов перед употреблением необходимо мыть, передает Медикфорум.

Однако у врачей свои взгляды на гигиену питания. Не все продукты следует мыть, а те продукты, которые обычно люди не моют, на самом деле нуждаются в очистке проточной водой.

Известно, что к обязательной мойке причисляют такие продукты, как бананы и арбузы и даже консервные банки, орехи и сухофрукты.

Орехи необходимо мыть вне зависимости от того очищенные они или со скорлупой. То же самое касается и сухофруктов - не имеет значение продавались ли они в пачке или нет.

В список продуктов, которые мыть не нужно, врачи включили:

1. Свежие грибы. Специалисты рекомендуют их просто быстро прополоскать и промокнуть непосредственно перед готовкой, иначе они напитаются влагой и станут рыхлыми и водянистыми.

2. Яйца. Они уже имеют защитную пленку, которая образующаяся после антимикробной обработки. Это обязательная обработка перед тем, как этот продукт попадет на полки магазина.

3. Мясо. Свинину, курятину, говядину и прочие виды мяса по мнению экспертов, не стоит мыть в силу того, что бактерии могут остаться в раковине. Таким образом, микроорганизмы могут оказаться на других продуктах питания. Лучше промыть мясо сразу после термической обработки.