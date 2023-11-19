ВОЙНА В Украине Битва за Авдеевку: оккупанты имеют незначительное продвижение — ISW

2023-11-19 14:30

По данным украинских военных, оккупанты готовятся к третьей волне штурма Авдеевки.

Российские войска продолжили наступление на Авдеевку Донецкой области и имеют незначительное продвижение.

Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 18 ноября, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как свидетельствуют фото, российские захватчики незначительно продвинулись севернее Авдеевского коксохимического завода и в промышленной зоне на юго-восточной окраине Авдеевки.

Американские аналитики, ссылаясь на российских "военкоров", предполагают, что российские войска контролируют 60 процентов промышленной зоны и что часть Авдеевского коксохимического завода все больше становится спорной "серой зоной". Также они утверждали, что российские войска якобы захватили несколько позиций у ресторана "Царская охота" к югу от Авдеевки и продолжают наступление к югу от террикона к северо-востоку от Авдеевки.

"Россияне сообщали, что они развивают успехи у железной дороги к северу от Авдеевки и укрепляют контроль над позициями вблизи Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки), отметив, что украинские войска не отступили из промышленной зоны к юго-востоку от Авдеевки. Другой российский" военкор" заявил, что бои продолжаются преимущественно в направлении Очеретиного (15 км к северо-западу от Авдеевки), Новокалинового (11 км к северо-западу от Авдеевки) и Авдеевского коксохимического завода", — говорится в сообщении ISW.

Тем временем украинский Генштаб проинформировал, что Силы обороны отразили российские нападения к востоку от Новобахмутовки (9 км к северо-западу от Авдеевки), Степного и Авдеевки; к югу от Тоненького; и возле Керамики (14 км северо-западнее Авдеевки).

Аналитики опубликовали заявление спикера украинской Таврической группировки войск полковника Александра Штупуна о том, что они ожидают третью волну штурма Авдеевки, и вскоре могут усилить артиллерийскую подготовку к штурму.

"За последние двое суток российские войска на Авдеевском направлении не применяли активную тяжелую военную технику, уменьшили использование авиации в этом районе и все больше используют пехоту", — цитируют высказывания аналитики.

Напомним, по данным западных СМИ, кафиры на Авдеевском направлении перешли к тактике "пешего окружения".