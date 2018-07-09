Украина "Вода будет по графику". Украине грозят катастрофой через 20 дней

2018-07-09 13:30 408

В разгар лета Украина может оказаться на грани экологической катастрофы. Водоканалы по всей стране бьют тревогу: запасы хлора, необходимого для очистки воды, осталось максимум на 20 дней. А единственное предприятие по производству хлора в Украине остановлено из-за резко возросших цен на газ. Не станет исключением и столица. В «Киевводоканале» говорят: если ситуация не изменится, в Киеве введут график подачи холодной воды.

Что происходит

В середине июня крупнейший в Украине и единственный поставщик водоканалам жидкого хлора, аффилированный с олигархом Игорем Коломойским химический завод «ДнепрАзот» объявил, что останавливает свою работу по причине непомерно высокой цены газа. Как заявил тогда глава предприятия, газ служит сырьем для производства обеззараживающего реагента для очистки питьевой воды, коим и является жидкий хлор, а его стоимость — это 80% цены конечного продукта.

Спустя месяц серьезность ситуации осознали водоканалы по всей Украине. Как заявили в Ассоциации водоканалов Украины, по состоянию на 7 июля остатков жидкого хлора на предприятиях страны осталось на срок от 5 до 20 дней. «Если завод срочно не возобновит свою работу, то уже в начале следующей недели подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть значительно ограничена, а в некоторых городах и полностью прекращена», — отмечают в Ассоциации.

О нависшей угрозе говорят и в «Киевводоканале». В начале «кризиса» в столице могут ограничить подачу воды, сохранив ее на несколько часов в сутки. «Необеззараженная вода в сети подаваться не будет. Это преступление. Не дай Бог кто-то выпьет этой воды. Нам нужно продержаться до того момента, пока будет изменена технология, либо же пойдут новые поставки реагентов. У нас есть единственный выход: значительно уменьшить поставки холодной воды. Есть такой термин, как «экологическая броня». Вода будет подаваться по определенному времени, а ее количество будет сильно ограничено. К большому сожалению, некоторые города Украины вообще останутся без воды», — сообщила «Вестям» начальник информационного управления «Киевводоканала» Виктория Яковлева.

Для решения вопроса с реагентами для обеззараживания воды уже было проведено совместное совещание представителей водоканалов, поставщиков дезинфектантов, представителей поставщиков оборудования для альтернативных методов обеззараживания. «Мы ищем решение. Но быстро эту проблему не решить», — отмечает Яковлева.

Поставки химии невозможны

Альтернативным поставщиком жидкого хлора могла бы стать Румыния. Но закупить реагенты из-за границы не представляется возможным. Как сообщили в Ассоциации водоканалов, поставки хлора в цистернах из Европы очень проблематичны. «Европейские цистерны не могут менять колесную базу, а также должны быть сертифицированы на территории Украины. Есть трудности и с доставкой жидкого хлора автомобильным транспортом: оформление разрешительных документов и других процедур занимает больше года. Поэтому другой альтернативы на сегодня, чем решение вопроса по срочному запуску производства в Украине, нет», — отмечают в Ассоциации.

Тем временем в «Киевводоканале» не исключают возможности шантажа со стороны собственников «ДнепрАзота». «Поставки были прекращены раньше оговоренных сроков. Никого заранее не предупреждали. Сказали только за месяц. Это все очень похоже на шантаж», — отметила «Вестям» Яковлева.

В свою очередь энергетический эксперт Дмитрий Марунич также не исключает эту версию. «Проблемы в «ДнепрАзоте» действительно есть. Завод хорошо работал тогда, когда «Укрнафта» туда поставляла дешевый газ по очень сомнительной схеме. «Укрнафта» арендовала у «ДнепрАзота» цех под производство аммиака и потом продавала его по ценам на 20% дешевле рынка, что привело к большим убыткам «ДнепрАзота», а когда сменилось руководство «Укрнафты», поставки газа остановились, и завод прекратил работу. Поэтому, да, версия с шантажом имеет место быть», — говорит «Вестям» Марунич.

Как бы там ни было, если до конца месяца власти не придумают, как урегулировать ситуацию, без воды будет несладко. В жаркое лето необеззараженная вода может грозить вспышкой инфекционных заболеваний. Правительство и СНБО проинформированы о проблеме, но никаких вариантов решения проблемы от них пока не поступило.