Украина В НБУ еще не знают, как попали в лес мешки с банкнотами, которые не восстановить

2018-07-09 21:00 309

 

В Национальном банке приступили к изучению происхождения найденных в Днепропетровской области мешков с измельченными гривневыми банкнотами.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Украинские новости.

"Национальный банк внимательно изучает ситуацию найденных измельченных банкнот гривны в мешках с печатями Национального банка. Сейчас Национальный банк выясняет все обстоятельства этого события", - говорится в нем.

До выяснения фактов и завершения расследования правоохранительными органами Национальный банк воздерживается от подробных комментариев по этому поводу.

Одновременно сообщается, что измельчение применяется Национальным банком только в изъятых из обращения изношенных и значительно изношенных банкнот, подлежащих уничтожению.

Уничтожение банкнот происходит полностью в автоматическом режиме в региональных подразделениях Национального банка и Центральном хранилище.

Банкноты режутся на мелкие части, измельченная масса собирается в мешки или подается в специальный пресс, который делает из измельченной массы брикеты.

Восстановить порезанную банкноту невозможно.

После этого измельченная масса утилизируется на специализированных мусорных полигонах твердых промышленных отходов компаниями, с которыми у Национального банка заключены соответствующие договоры.

Учитывая ситуацию, которая произошла, Национальный банк сделал соответствующий запрос в компанию, которая осуществляет утилизацию в соответствии с договором, для выяснения обстоятельств происшествия.

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