Мир Трамп вновь заявил, что сомневается в выгоде НАТО для США

2018-07-10 10:00 213

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше всех стран финансируют НАТО.

Об этом Трамп написал в Twitter. «Соединенные Штаты тратят гораздо больше на НАТО, чем любая другая страна.

Это несправедливо, и это неприемлемо. Хотя эти страны увеличивают свой вклад с тех пор, как я вступил в должность, они должны делать гораздо больше. Вклад Германии составляет 1%, США — 4%, а выгоды от НАТО — …….», — заявил Трамп.

Трамп не первый раз упрекает Германию в недостаточном финансировании НАТО. Трамп считает, что Германия недостаточно финансирует НАТО. При этом Трамп отметил, что США не должны предоставлять другим странам торговые преференции и выплачивать при этом больше на содержание НАТО. По его мнению, Вашингтон слишком много денег тратит на Североатлантический альянс.