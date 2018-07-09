Мир Украину признали стратегическим транзитером газа в Европу

2018-07-10 11:30 147

 

В Европейском Союзе (ЕС) подтвердили стратегическую роль Украины, как транзитера газа в Европу.

Об этом говорится в декларации по итогам саммита Украина-ЕС.

Ранее председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

Отметим, что данные квартального отчета Еврокомиссии с европейских газовых рынков свидетельствуют, что газотранспортная система Украины по итогам 2017 года обеспечила 44% поставок российского газа в страны ЕС, что на 1% больше, чем годом ранее.

Напомним, что в конце мая Украина и Евросоюз договорились начать трехсторонние переговоры с участием России по транзиту газа в Европу.

Встреча по этому вопросу между представителями Евросоюза, России и Украины пройдет17 июля.

 5 июля Верховная Рада призывала институции Европейского Союза способствовать максимальному использованию возможностей интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

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